Tommaso Zorzi svela a Malgioglio il vero motivo per cui ha litigato con la Salemi: “Si è fatta anticipare la data” (VIDEO)

Perché Zorzi e Salemi erano distanti prima del GF Vip 5?

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che qualche settimana fa è entrata nella casa Giulia Salemi. Quest’ultima e Tommaso Zorzi erano dei grandi amici ma poi ad un certo punto questo legame si è spezzato.

Per quale motivo? Sapendo delle loro vecchie ruggini, Alfonso Signorini ha deciso di ‘buttare’ lì dentro l’influencer italo-persiana per vedere se i due facessero pace. A quanto pare l’obbiettivo del conduttore ha portato buoni frutti, tuttavia tale equilibro potrebbe presto essere messo in discussione dalla New entry Cristiano Malgioglio che ha intenzione di buttare benzina sul fuoco. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore nell’appartamento più spiato d’Italia.

Tommaso svela a Cristiano perché ha litigato con Giulia

Nella giornata di martedì, infatti, Cristiano Malgioglio ha chiesto a Tommaso Zorzi per quale ragione ha litigato con Giulia Salemi. A quel punto il rampollo meneghino messo con le spalle al muro non ha potuto negare che c’entra il suo libro.

“Io esco con il libro, la chiamo e glielo dico. Lei lì non mi dice niente. Poi sono venuto a scoprire che anche lei sarebbe uscita con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e che si era fatta anticipare la data d’uscita prima della mia”, ha confidato il concorrente del Grande Fratello Vip 5 lasciando il cantautore siciliano e il pubblico senza parole. (Continua dopo il video)

L’indiscrezione del periodico Chi

Ma quello che ha fatto ridere di più i telespettatori è la reazione di Cristiano Malgioglio. Infatti, il paroliere siculo ha fatto finta di essere sotto choc, rispondendo così: “Nooo! Stupendo! Vi faccio litigare domani! Stupendo!”. Tutto ciò verrà mostrato alla diretta interessata nella puntata di venerdì? Sicuramente Alfonso Signorini non si farà perdere questa ghiotta occasione.

Nel frattempo, un paio di mesi fa il magazine Chi, parlando di loro due ha scritto che tra loro c’è una perché Giulia si era dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio, quindi vacanze separate e anche scelte di vita differenti. Zorzi ha addirittura lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi.