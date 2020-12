Alfonso Signorini attacca Giulia Salemi: “Frecciatina terribile”, il web in rivolta: “Non riuscirete a zittirci” (VIDEO)

Nella puntata di Casa Chi, online dal 1 dicembre, Alfonso Signorini ha parlato di alcune dinamiche avvenute in puntata ed ha commentato anche quanto accaduto a Giulia Salemi. L’influencer ha avuto un nuovo scontro con Elisabetta Gregoraci sempre in merito all’affaire Briatore.

La maggior parte dei presenti durante la messa in onda si è schierata dalla parte della showgirl al punto da issare un vero processo contro la ragazza. Anche il conduttore si è espresso in modo parecchio piccato nei confronti di Giulia e questo ha fatto sorgere una rivolta sul web.

Alfonso Signorini su Giulia e Elisabetta

Alfonso Signorini ha commentato con i giornalisti del suo magazine il comportamento assunto da Giulia Salemi. Il presentatore ha ammesso che quella dell’influencer sia stata una frecciatina terribile contro la Gregoraci. La Salemi, infatti, ha insinuato che circolino delle voci poco edificanti nei confronti della sua interlocutrice. In studio, allora, è partita una ola finalizzata a criticare il comportamento della ragazza. Patrizia De Blanck e Myriam Catania, ad esempio, hanno adoperato dei termini poco carini per dipingere il comportamento di Giulia, definendola una poco di buono.

Il conduttore, allora, ha detto che quello è stato un momento di televisione davvero trash che ha sollevato delle dinamiche alquanto accese a causa della Salemi. Le sue dichiarazioni, però, non hanno fatto altro che innervosire ulteriormente i fan della ragazza che, infatti, hanno deciso di dare luogo ad una rivolta sul web finalizzata a difendere la loro beniamina. (Clicca qui per il video)

La rivolta del web in favore della Salemi

Moltissimi utenti del web hanno cominciato a lanciare l’hashtag “iostocongiulia” per sostenere la ragazza. Un utente in particolare, inoltre, ha detto che è inaccettabile che in tv si continui a difendere la Miss di Montecarlo, solo perché è raccomandata. Ciò che è accaduto a Giulia Salemi, e che Alfonso Signorini ha permesso, è davvero vergognoso ed umiliante per la giovane.

Essere definita poco di buono per non aver fatto nulla non è comprensibile. Inoltre, Giulia, come tante altre donne, non ha bisogno di un marito ricco e vecchio per potersi sentire superiore alle altre. Per tale motivo, adesso sul web è in tendenza l’hashtag sopracitato per dimostrare agli autori del GF Vip tutto il malcontento del pubblico nei confronti di quanto accaduto nella speranza che vengano presi provvedimenti.