GF Vip, Selvaggia Roma scoppia a piangere: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa”

Selvaggia Roma si confida con Maria Teresa Ruta

Ebbene sì, Selvaggia Roma ha completamente cambiato registro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo gli attacchi ad Elisabetta Gregoraci e le rivelazioni su Enock e Pierpaolo, l’influencer sta mostrando un lato del suo carattere inedito. Di recente, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha avuto un momento di sconforto fra le braccia di Maria Teresa Ruta. Uno sfogo che l’ha portata a piangere parlando del suo pessimo rapporto col padre.

“Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa“, ha confessato la gieffina alla madre di Guenda che ha provato a confortarla. “Quello che fai per gli altri è bello, sei una persona altruista“, ha replicato l’ex partecipante di Temptation Island. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

L’influencer romana avrebbe tentato il suicidio a causa del padre

Stando al racconto della stessa Selvaggia Roma, quest’ultima è figlia di genitori divorziati. Nonostante sia nata nel nostro Paese, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha origini tunisine, Stato dove da piccola è rimasta bloccata per diverso tempo perché la madre non riusciva a riportarla in Italia, precisamente a Roma.

“Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Lenticchio mentre singhiozzava in lacrime davanti a Maria Teresa Ruta.

Selvaggia Roma in lacrime al GF Vip 5

Ma il triste sfogo di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. L’influencer romana ma di origini tunisine, parlando con Maria Teresa Ruta ha detto che di questa cosa non ne aveva mai parlato a nessuno, perché lei è una persona abbastanza solitaria. La ragazza ha rivelato anche di non aver mai avuto un parente, erano solo lei e sua madre.

“Ho cambiato pure nome e cognome per cercare di staccarmi dalla mia vita reale, quando mio padre se n’è andato ho abbandonato le mie passioni ed ho iniziato a lavorare. Ho avuto un pessimo rapporto con mio padre ed ogni volta che lo sentivo ci litigavo sempre”, ha concluso la gieffina. Nonostante le sue varie stravaganze al GF Vip 5 e a Temptation Island, Selvaggia ha avuto una vita davvero difficile.