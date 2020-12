Bufera su Carlotta, nuova concorrente del GF Vip, Sofia: “Ha delle conoscenze, mi hanno detto di tacere”

Come i telespettatori del GF Vip avranno appreso, tra i nuovi concorrenti del reality show c’è anche Carlotta Dell’Isola, ex partecipante di Temptation Island. Una sua ex compagna d’avventura, però, è insorta per fare alcune insinuazioni contro di lei e, soprattutto, contro il meccanismo televisivo.

Sofia Calesso ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha parlato di alcune norme contrattuali che è necessario rispettare quanto si prende parte ad un reality show. Tali norme, a quanto pare, sono state derogate per la fidanzata di Nello. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le insinuazioni di Sofia sul GF Vip

Dopo la diffusione dei nomi dei primi sei nuovi concorrenti del GF Vip è scoppiato un putiferio contro Carlotta Dell’isola. Sofia, ex compagna d’avventura della ragazza a Temptation Island, ha detto di ritenere un po’ strano che alla fanciulla sia stato permesso di prendere parte al reality show. Per contratto, infatti, tutti quelli che partecipano alla trasmissione sulle tentazioni non possono comparire, per un determinato periodo di tempo, in altri programmi. Inoltre, non possono neppure effettuare sponsorizzazioni sul web per alcuni mesi successivi all’apparizione in tv.

Queste norme, però, per Carlotta sono state eluse. La ragazza, infatti, è apparsa al Maurizio Costanzo Show in una precedente puntata e poi è stata designata anche come nuova concorrente del reality show di Canale 5. Sofia, allora, ha insinuato che questo trattamento differenziato sia stato concesso in quanto la ragazza avrebbe delle conoscenze nell’ambito televisivo. (Continua dopo la foto)

La replica di Carlotta Dell’Isola

In uno sfogo precedente, Sofia ha dichiarato che Carlotta conoscesse già Alessia Marcuzzi e facesse parte della sua stessa agenzia. La protagonista di tali dichiarazioni, però, ci ha tenuto a chiarire di non avercela con la nuova concorrente del GF Vip Carlotta Dell’Isola, ma con tutto il sistema. La Calesso, inoltre, ha dichiarato che, dopo aver fatto le due insinuazioni, ha ricevuto delle minacce e delle esortazioni a tacere.

Purtroppo per queste persone, però, lei non rimarrà in silenzio, sta di fatto che le sue dichiarazioni sono già divenute alquanto virali sul web. Nel frattempo, la destinataria di queste accuse ha preferito non intervenire sulla vicenda. Carlotta, infatti, ha detto di non dare peso alle persone che parlano male di lei. Inoltre, chi si permette di sollevare accuse gravi verrà direttamente bloccato dal suo account Instagram.