Giulia De Lellis attrice nel nuovo film di Fabio Volo, l’annuncio (VIDEO)

L’annuncio di Giulia De Lellis su Instagram

Ebbene sì, Giulia De Lellis da scrittrice diventa attrice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex fidanzata di Andrea Damante nelle ultime ore ha fatto un inaspettato annuncio sul suo account Instagram, seguito da cinque milioni di follower.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 prenderà parte ad una pellicola cinematografica insieme allo scrittore ed ex iena Fabio Volo. Il tutto è stato comunicato ai seguaci della 23enne romana attraverso un piccolo sketch pubblicato sul suo canale social. Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

L’influencer romana attrice in un film di Fabio Volo

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice trovando l’amore in Andrea Damante, Giulia De Lellis ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico ha ancora in mente le varie gaffe che la ragazza fece all’interno della casa più spiata d’Italia. Successivamente la 23enne laziale ha intrapreso la carriera di influencer e realizza dei tutorial di make up sul suo profilo Instagram che ha ha raggiunto I cinque milioni di follower.

Tempo fa è stata protagonista anche di una web serie su Witty Tv, prodotta da Maria De Filippi. Dopo la fine della sua relazione sentimentale col dj veronese, la ragazza ha scritto il libro ‘Le Corna Stanno Bene Su Tutto?’. Un’autobiografia che ha fatto discutere molto perché subito dopo si è rimessa insieme al suo ex compagno conosciuto nel dating show di Maria De Filippi.

Come reagirà la critica sul film di Giulia De Lellis?

Ma Giulia De Lellis ha fatto parlare di sé per essersi rimessa con Andrea Damante dopo aver scritto un libro contro di lui. La loro reunion però, è durata dolo un’estate. Da qualche mese, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer romana non stanno più insieme.

Anzi, pare che entrambi hanno un nuovo amore. Dopo le varie critiche ricevute per ‘Le Corna Stanno Bene Su Tutto?’, quale sarà il giudizio sul film di Fabio Volo a cui farà parte? Ecco il video contenente un piccolo sketch dell’ex corteggiatrice che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: