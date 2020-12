DayDreamer – Le Ali del Sogno promossa in prima serata: quando vedremo Can e Demet? (FOTO)

Grandi novità per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Arrivano delle belle notizie per tutti i telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. In questi ultimi giorni i vertici di Mediaset stanno lavorando per il prossimo palinsesto primaverile e già emerge qualche succosa anticipazione.

A quanto pare lo sceneggiato che al momento va in onda solo la domenica pomeriggio, da gennaio sbarcherà una volta a settimana in prima serata. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà dopo le feste natalizie sulla rete ammiraglia Mediaset. (Continua dopo il post)

DayDreamer – Le Ali del Sogno sbarca in prima serata

Le vicende sentimentali tra Can e Sanem sta appassionando il pubblico italiano. In questo momento il fotografo è la giovane aspirante scrittrice stanno vivendo un rapporto tormentato acausa delle bugie di quest’ultima. I telespettatori di Canale 5 seguono con molto interesse i due protagonisti della serie tv turca dallo scorso giugno li seguono con molto interesse e passione.

Da qualche settimana, la soap turca Daydreamer – Le Ali del Sogno viene trasmessa solamente la domenica alle ore 16:20 circa prima di Domenica Live, ma è in arrivo un’interessante novità. I listini Publitalia diffusi lo scorso 30 novembre, infatti, hanno reso noto che da giovedì 14 gennaio 2021, la soap opera tornerà in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset con tre nuovi episodi.

Il nuovo palinsesto gennaio-marzo 2021 di Canale 5

Quindi, secondo i nuovi listini pubblicati da Publitalia80, da gennaio a marzo 2021 vedremo Live – Non è la D’Urso la domenica sera con Barbara D’Urso. Poi il giorno successivo, ovvero il lunedì, il Grande Fratello Vip e, una volta terminata la quinta edizione partirà l’Isola dei Famosi presentata da Ilary Blasi.

Il martedì ci sarà la trasmissione Viaggio nella grande bellezza che si alternerà con le partite di Champions League. Il mercoledì in prima serata troveremo Made in Italy, serie tv con Marco Bocci e Raoul Bova. Il giovedì sera, invece, verrà trasmesso DayDreamer – Le Ali del Sogno. Venerdì ci sarà Scherzi a parte, mentre sabato C’è Posta per Te di Maria De Filippi.