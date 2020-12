GF Vip: Giulia Salemi fa una confessione piccante su Francesco Monte

L’influencer si è lasciata andare ad una confidenza molto intima sul suo ultimo fidanzato. Ecco che cosa ha detto nella Casa

GF Vip: le confessioni piccanti di Giulia Salemi

In queste ore i social sono in subbuglio per alcune confidenze che Giulia Salemi ha fatto a Maria Teresa Ruta nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer si è lasciata andare a raccontare cose personali e molto intime ammettendo di non aver mai provato piacere con un uomo e di aver sempre finto. Giulia ha detto che ha avuto davvero pochissime esperienze, ma a questo punto crede di avere un problema con il suo corpo.

Sentendo le confidenze delle amiche, delle “emozioni forti” provate in alcuni momenti, lei si è resa conto di non averle mai provate. Ovviamente, così ha terminato la sua confidenza, Giulia ha detto che nell’uomo si capisce se finge ma nella donna è diverso, quindi ha potuto farlo senza problemi. Ma quello che ha colpito molto gli appassionati del Grande Fratello Vip e non solo è stato un riferimento al suo “ultimo fidanzato”.

La confessione hot su Francesco Monte

Sempre mentre Giulia Salemi raccontava a Maria Teresa Ruta le sue difficoltà nelle relazioni intime ha anche nominato il suo ultimo fidanzato. In particolare, ecco le sue parole: “I ragazzi mi chiedevano se avevo fatto anche io e io dicevo di sì anche se non era vero. Io non l’ho provato mai con nessuno, nemmeno con l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa“.

Ovviamente sui social non si contano i commenti a questo discorso molto strano dell’influencer. Ma molti hanno individuato nel suo “ultimo ragazzo” Francesco Monte. Infatti, Giulia e Francesco si sono conosciuti nella terza edizione del reality, lei si è innamorata e dopo il programma tra loro c’è stata una storia di qualche mese.

L’ex tronista l’ha poi lasciata dicendo di non provare un sentimento per lei. Giulia ne ha sofferto molto e ha deciso di tornare al Grande Fratello Vip, questa volta per concentrarsi solo su se stessa.

Nei commenti che si leggono sui social molti hanno ironizzato su Francesco Monte dicendo che, dopo quello che Giulia ha rivelato, non lo guarderanno più allo stesso modo. Alfonso Signorini sarà incuriosito dall’argomento o deciderà di sorvolare? Che cosa ne pensate?