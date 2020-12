GF Vip, Selvaggia Roma puzza, Giacomo Urtis la costringe di notte ad andarsi a lavare (VIDEO)

In queste ore sta diventando virale sul web una clip in cui Giacomo Urtis esorta Selvaggia Roma ad andarsi a lavare in quanto sente puzza di ascelle. Il tutto è accaduto dopo la messa in onda della puntata di lunedì sera del GF Vip.

I ragazzi, dopo aver affrontato un’accesa messa in onda, si sono confrontati e poi sono andati a dormire. L’influencer, però, forse si è agitata un po’ troppo e, complice l’aver mangiato cibi a base di cipolla, ha cominciato ad emanare un cattivo odore.

Giacomo sente puzza e si scopre che è Selvaggia

Selvaggia Roma pare abbia avuto un problema alle ascelle per cui ha cominciato ad emanare una strana puzza in tutta la stanza. La ragazza condivide il letto con Giacomo Urtis, il quale non è riuscito a rimanere indifferente dinanzi tale fetore. Tutto è cominciato nel momento in cui il protagonista ha detto di sentire odore di ragù. Selvaggia, allora, ha odorato le sue ascelle ed è scoppiata a ridere nel silenzio della notte.

La ragazza ha detto che, molto probabilmente, quel cattivo odore provenisse proprio da lei. Urtis si è avvicinato e, nell’annusarla, ha avuto conferma. I due, allora, hanno cominciato a ridere e a dimenarsi sotto le coperte. Il chirurgo, stremato dal cattivo odore, si è alzato per prendere un deodorante ed ha esortato la sua compagna di letto a spruzzarlo sul suo corpo. Selvaggia, però, non è riuscita nel suo intento in quanto non riusciva a trattenere le risate. (Clicca qui per il video)

La Roma costretta a lavarsi nella notte

Gli altri compagni di stanza, che erano sul punto di addormentarsi, hanno sentito il baccano ed hanno esortato i due concorrenti a rivelare cosa fosse accaduto. Specie Stefania Orlando si è alzata ed ha chiesto a Giacomo di far ridere anche lei raccontando cosa fosse successo. Il giovane, allora, ha confessato che Selvaggia Roma avesse sviluppato una puzza sotto le ascelle a causa, probabilmente, dei cibi consumati.

La ragazza in questione, infatti, tra le risate e l’imbarazzo, si è alzata dal letto ed è andata verso il bagno dicendo che fosse il caso di darsi una sciacquata. Urtis è sembrato assolutamente d’accordo e ha esortato la sua compagna d’avventura a lavarsi per bene. Dopo poco, però, l’idillico momento è stato interrotto da Tommaso che, stanco del baccano ha esortato tutti a stare in silenzio.