Il Paradiso delle signore spoiler 4 dicembre Roberta ha un incidente, non casuale

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 4 dicembre, sarà caratterizzata da eventi alquanto inaspettati. La giovane Roberta sarà vittima di un incidente che, tuttavia, non sembrerà affatto casuale.

Federico, invece, prenderà un’importante decisione che farà soffrire molto sua madre Silvia. In merito a Vittorio, invece, il direttore dello shopping center avrà un chiarimento con Beatrice, da cui apprenderà dei retroscena inaspettati.

Roberta ha un incidente al Paradiso delle signore

Nella puntata del 4 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Silvia sarà sempre più turbata per la situazione che sta vivendo con suo figlio. La donna, allora, in preda alla disperazione, deciderà di rivolgersi a zia Ernesta e a Stefania per avere dei consigli. Dopo aver dibattuto a lungo sulla questione, la donna vedrà suo figlio tornare a casa. Purtroppo, però, le intenzioni di Federico non sono affatto quelle che si augura Silvia. Il giovane, infatti, dirà di voler prendere solo le sue cose per potersi trasferire definitivamente a casa di Luciani.

In tutta questa storia, infatti, il ragioniere è l’unico che l’ex militare ha piacere di vedere. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello sarà sempre più preoccupato in quanto teme che il Mantovano possa commettere qualche sciocchezza, per tale motivo ne parlerà con Salvatore ed Armando. Nel frattempo, Roberta avrà un incidente e il tutto sembrerà essere magistralmente architettato da qualcuno.

Spoiler 4 dicembre: la confessione di Beatrice

Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio del 4 dicembre, vedremo che tutti saranno in fibrillazione per l’allestimento delle vetrine in onore di Sant’Ambrogio. Maria, inoltre, deciderà di fare una sorpresa ad Agnese. La ragazza iscriverà anche la signora Amato al concorso Regina per un giorno lasciando completamente all’oscuro la donna della mossa. Secondo il punto di vista della giovane, la sarta ha tutte le carte in regola per potersi aggiudicare il premio.

A casa Conti, intanto, ci saranno delle discussioni. Pietro è rimasto molto male per le bugie raccontate da sua madre Beatrice, pertanto, deciderà di confidare a suo zio tutto il suo risentimento. Vittorio, allora, deciderà di affrontare la cognata una volta per tutte facendosi raccontare i dettagli inerenti il nuovo lavoro al Circolo. Durante il confronto, la donna ammetterà un segreto che custodisce da tempo. Molti anni fa, la dama ha sofferto parecchio a causa di Vittorio.