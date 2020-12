Oroscopo 3 dicembre 2020: buone opportunità per Gemelli, Capricorno fuori dagli schemi

L’Oroscopo del 3 dicembre 2020 esorta i nati sotto il segno dei Gemelli a mettersi in gioco e cimentarsi in nuovi progetti. Anche i Cancro avranno delle belle soddisfazioni in arrivo. I Capricorno, invece, devono rompere gli schemi del passato e aprirsi a nuovi orizzonti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potrebbe sorgere qualche imprevisto dal punto di vista professionale. Non fatevi abbattere dagli intoppi e prendeteli come opportunità per dimostrare quanto valete. Dal punto di vista sentimentale, invece, cercare rifugio nelle persone care potrebbe essere ciò di cui avete bisogno.

Toro. Nel vostro caso è opportuno rimandare sia le decisioni sia i chiarimenti. In questa giornata vi sentite un po’ stanchi e spossati, pertanto, potreste essere portati a fraintendere le parole altrui. Anche nel lavoro mantenete un profilo basso e non cedete alle provocazioni.

Gemelli. L’Oroscopo del 3 dicembre 2020 vi esorta a portare avanti dei progetti per cui state lavorando da tempo. Non lasciatevi intimorire da qualche piccolo intoppo. Il periodo è favorevole per intraprendere nuove strade e iniziative. Tutto, però, dipenderà dal tempo che ci dedicherete.

Cancro. In questo periodo sarete in grado di mostrare appieno la vostra emotività. Da un lato è un bene, in quanto avrete modo di mostrare agli altri parti di voi che fate fatica a scoprire. D’altro canto, però, cercate di valutare con attenzione le persone con cui vi rapporterete in questo periodo.

Leone. In questo periodo vi sentite un po’ turbati in quanto siete consapevoli del fatto che le decisioni che prenderete in questo periodo potrebbero influenzare anche il vostro futuro. In amore ci sono delle ostilità, cercate di affrontare con calma il partner e di ascoltare i suoi eventuali disagi.

Vergine. Giornata molto energica per i nati sotto questo segno. Non rimandate a domani tutto quello che potete fare oggi. Se avete delle questioni burocratiche in sospeso è giunto il momento di mettere tutto a posto. Dal punto di vista sentimentale, invece, potrete vivere delle giornate molto passionali.

Previsioni 3 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro è giunta l’ora di tirare fuori gli artigli e di dimostrare quanto valete realmente. Non lasciatevi intimidire da qualche parere discordante. In amore, invece, dovete accettare il fatto che certe situazioni non possono andare necessariamente come volete voi.

Scorpione. Momento molto intenso e passionale per quanto riguarda l’amore. Le coppie stabili avranno modo di vivere momenti molto intensi e di riscoprirsi. Anche in famiglia sarete in armonia, specie con la figura materna. Dal punto di vista professionale siete molto esuberanti.

Sagittario. Oggi siete turbati da qualche preoccupazione di troppo. Cercate di non compromettere troppo il vostro umore. In amore il periodo è tendenzialmente positivo, ma starà a voi non compromettere le cose, Non riversate sul partner o sulle persone care i vostri malumori.

Capricorno. L’Oroscopo del 3 dicembre vi esorta a rompere gli schemi. A partire da questo momento potrete cimentarvi in nuove esperienze senza avere rimorsi e rimpianti. Questo è anche il periodo delle consapevolezze e delle prese di coscienza. Se avete avuto delle mancanze, è il momento di recuperare.

Acquario. Miglioramenti in arrivo per i nati sotto questo segno. Interessanti novità ci saranno anche dal punto di vista finanziario, finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo. In amore non c’è nulla che vi turba, non lasciatevi tediare da qualche piccolo sprazzo di gelosia.

Pesci. I rapporti che nasceranno in questo periodo avranno un non so che di spirituale. Siete interessati molto di più alla mente delle persone con cui vi relazionerete rispetto all’aspetto puramente fisico. Oggi vi sentite particolarmente altruistici, cercate di non esserlo eccessivamente nel lavoro.