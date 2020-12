Patrizia De Blanck stronca Barbara D’Urso: “Delusa, da lei non me lo sarei mai aspettata”

Patrizia De Blanck furiosa con Barbara D’Urso

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Patrizia De Blanck non è più una concorrente da circa una settimana. Una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, la Contessa ha deciso di rompere il silenzio sul programma di Alfonso Signorini parlando dei suoi compagni d’avventura e di quanto accaduto al di fuori dall’appartamento di Cinecittà quando lei era ancora una inquilina.

La nobildonna non ha per nulla gradito certe insinuazioni nei suoi confronti, riguardo alle origini della sua famiglia e alla sua igiene personale. In pratica, l’80enne ha ammesso che agirà nelle sedi opportune.

Ma non è finita qui, a grande sorpresa l’ex gieffina ha detto di essere rimasta delusa da Barbara D’Urso. Un giorno ha chiesto alla donna chi l’ha delusa da fuori, a quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Barbara D’Urso. Da lei che conosce bene me e la mia famiglia mi sarei aspettata un trattamento diverso. Meno male che Giada mi ha difesa”. Subito dopo la De Blanck ha affermato che non rifarebbe più il GF Vip, considerandolo un esperimento sociale troppo sadico.

La stoccata della Contessa a Stefania Orlando

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck ha ammesso che non ha per nulla digerito la nomination ricevuta da Stefania Orlando. Secondo la Contessa, quest’ultima si sarebbe messa d’accordo con Adua Del Vesco e Giulia Salemi.

Sull’ex moglie di Andrea Roncato, la nobildonna ha asserito: “È la vera stratega di questa edizione, mi è sempre stata alle calcagna per carpire ogni mia singola mossa”. L’80enne ha definito il pianto della conduttrice prima della sua uscita come lacrime di coccodrillo. Ma non è finita qui, infatti la donna ha espresso il suo giudizio anche sul rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

Patrizia De Blanck dice la sua sua su Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck ha espresso la sua opinione sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip 5, ovvero Tommaso Zorzi. “La lezione di bon ton da lui per aver mangiato due chicchi di riso prima di tutti gli altri non gliela perdonerò mai”, ha asserito la Contessa sul rampollo milanese che proprio in questi giorni ha avuto un confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta.