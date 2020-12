Jasmine Carrisi si è lasciata con Alessandro Greco? Il gesto della figlia di Al Bano (FOTO)

Jasmine Carrisi al centro dell’attenzione: i motivi

Da una settimana a questa parte Jasmine Carrisi è al centro dell’attenzione mediatica per via del suo ruolo di giudice a The Voice Senior. La 19enne è nel talent show di Antonella Clerici insieme al padre Al Bano.

Inoltre, la secondogenita di Loredana Lecciso ha riempio le pagine di gossip dei siti internet e di qualche rivista per via della sua vita sentimentale. Sembra che la giovane cantante si sarebbe lasciata col suo fidanzato. Andiamo a vedere nello specifico cosa potrebbe essere accaduto.

La figlia di Al Bano si è lasciata col fidanzato? L’ipotesi

Della vita privata di Jasmine Carrisi si hanno pochissime informazioni. Tuttavia, sappiamo che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha avuto una storia d’amore con un ragazzo coetaneo che si chiama Alessandro Greco. Sul profilo Instagram della 19enne, fino a un po’ di tempo fa era zeppo di scatti che la mostravano insieme al giovane. E proprio per questo un dettaglio ha incuriosito e successivamente indispettito i suoi numerosi seguaci.

Infatti, da qualche tempo a questa parte sono scomparse nel nulla dalla suo canale personale le immagini di coppia. In poche parole del coetaneo non c’è più traccia. A questo punto in tanti si sono chiesti se la loro relazione sentimentale è giunta al capolinea oppure se la cantante rap vuole preservare la sua privacy in vista del suo debutto nella televisione di Stato. (Continua dopo la foto)

Buona la prima per Jasmine Carrisi a The Voice Senior

Lo scorso venerdì, in prima serata su Rai Uno Jasmine Carrisi ha debuttato come giudice insieme al padre Al Bano a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Stando alle dichiarazioni dei critici, l’esordio della 19enne salentina è stata più che soddisfacente.

La secondogenita di Loredana Lecciso ha convinto il numeroso pubblico a casa e, nonostante le polemiche e ai pregiudizi iniziali, la ragazza è stata in grado di ammaliare i telespettatori. Ovviamente anche il cantautore di Cellino San Marco è rimasto molto sorpreso e soddisfatto dell’operato della figlia. Il prossimo appuntamento il secondo, andrà in onda venerdì prossimo in prime time sulla prima rete.