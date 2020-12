Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: Davide riceve una spiazzante sorpresa in studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 3 dicembre, vedremo che Davide rimarrà senza parole dinanzi una sorpresa che riceverà in studio. Il ragazzo sta conoscendo tre ragazze, ma specie con una si troverà parecchio in sintonia.

Armando Incarnato, dal canto suo, mostrerà un certo interesse per Valeria, corteggiatrice di Danadei. Cosa deciderà di fare la ragazza? Accetterà le sue avances oppure no? Scopriamolo insieme.

Cosa vedremo oggi: le esterne di Davide

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che vedremo Davide sedersi al centro dello studio. La prima esterna che verrà mandata in onda sarà quella di Davide e Beatrice. Lui ha deciso di portare la corteggiatrice dove abita adesso. Il tronista si è molto aperto con lei mostrandole anche una foto in cui sono ripresi lui e suo fratello da piccoli. A quel punto è intervenuta la madre di lui la quale ha fatto qualche approfondimento in merito all’infanzia di suo figlio. La donna ha aggiunto che Davide si sente molto solo in questo periodo.

I due sono stati davvero molto bene e non sono mancati molti momenti di tenerezza. Successivamente, però, verrà mandata in onda anche l’esterna con Chiara. Quest’ultima, però, a differenza della Buonocore, dirà di sentire il tronista un po’ troppo distante. Lui, dal canto suo, si difenderà dicendo di non riuscire a fidarsi completamente della ragazza. Nonostante questo, però, entrambi sembreranno intenzionati a provarsi daccapo.

Liti e sorprese a Uomini e Donne

Nel bel mezzo della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, vedremo che Davide riceverà una sorpresa. La mamma e il fratello si collegheranno in videochiamata e lui rimarrà assolutamente senza parole. Dopo questo momento così emozionante, Maria gli chiederà con chi delle sue corteggiatrici vuole ballare e Davide, senza esitare, farà il nome di Beatrice.

In merito al trono over, invece, Armando ha interrotto la conoscenza sia con Marianna sia con Brunilde. Il napoletano, dunque, si frequenterà solo con Lucrezia. Quest’ultima, però, non esiterà a mostrare tutto il suo rammarico per aver scoperto che Incarnato si sia visto anche con Marianna in settimana. Tra i due, dunque, ci sarà un diverbio. Il napoletano, poi, manifesterà un interesse per Valeria. La corteggiatrice di Davide, però, non si lascerà abbindolare dal fascino del partenopeo e deciderà di continuare a conoscere solo il tronista.