Isola dei famosi 2021, possibili concorrenti, data d’inizio e inviati: video inedito su Kikò Nalli (FOTO)

In questi giorni stanno circolando moltissime voci che riguardano L’Isola dei famosi 2021. A causa del Covid si era addirittura vociferato che gli autori avessero deciso di rinunciare alla messa in onda del reality show per sostituirlo con un’altra trasmissione.

A quanto pare, però, sembra che questo timore non sia stato confermato, sta di fatto che il programma dovrebbe partire i primi di aprile. In merito ai concorrenti, però, ci sono ancora molte incertezze. Tra di essi, quello su cui ci sono più indiscrezioni è Kikò Nalli.

Spoiler sull’Isola dei famosi 2021

L’Isola dei famosi 2021 dovrebbe cominciare a partire da lunedì 5 aprile. Al momento, però, non è stata data ancora la conferma di questa indiscrezione. Non sembrano esserci dubbi, invece, per quanto riguarda la conduttrice che sarà posta alle redini del reality show, ovvero, ilary Blasi. In merito all’inviato speciale, invece, i telespettatori si augurano all’unanimità che torni ad essere Alvin, il quale ha sempre dimostrato di condurre egregiamente il suo ruolo.

Scongiurata, invece, sembra essere la partecipazione di Can Yaman. Per diversi giorni era stata diffusa la notizia secondo cui l’amatissimo attore turco potesse entrare a far parte del cast del programma, tuttavia, i suoi fan devono mettersi l’anima in pace. L’attore sembra concentrato solo ed unicamente sul suo lavoro e non sembra essere intenzionato a distrarsi con altri progetti.

Video inedito di Kikò Nalli

In merito al luogo di destinazione, invece, potrebbe anche essere presa in considerazione l’ipotesi di non registrare dall’Honduras, bensì dalle Isole Canarie, dove la situazione Covid sembra essere decisamente più tranquilla. Ad ogni modo, tra tante incertezze, delle informazioni molto interessanti sono pervenute su uno dei possibili concorrenti. Kikò Nalli pare sarà, quasi certamente, un protagonista dell’Isola dei famosi 2021.

Il suo nome era circolato in rete già da diversi giorni ma, in queste ore. Deianira Marzano, però, ha diffuso un video inedito in cui l’hair-stylist pare stia registrando qualcosa per il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Nella clip in questione, infatti, si vede il protagonista intento a registrare una sorta di intervista e prendere degli appunti. I nomi degli altri papabili naufraghi sono: Mila Suarez, Giovanna Abate, Marco Baldini, Cristina Plevani, Lorenzo Riccardi, Lucas Peracchi, Sossio Aruta, l’ex della Prati Luigi Oliva e molti altri. Non ci resta che attendere per conoscere ulteriori aggiornamenti in merito.