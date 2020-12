Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 3 dicembre: Davide quasi in lacrime, poi ‘sceglie’ Beatrice

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di programmazione di Uomini e Donne sts per giungere al termine. Ricordiamo che il seguitissimo dating show ideato e condotto dalla professionista Maria De Filippi a metà mese subirà uno stop di un paio di settimane per le vacanze natalizie. I telespettatori hanno notato in questi ultimi tempi che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel programma Mediaset sono state adottate nuove restrizioni per il distanziamento fisico tra i protagonisti del Trono classico e over.

Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Davide Donadei è le esterne con Beatrice e Chiara

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che si passerà a Davide Donadei. Quest’ultimo in settimana è uscito con Beatrice e l’ha portata dove vive per il momento il tronista. Il giovane le ha fatto vedere uno scatto con lui da piccolo insieme al fratello e la madre. A quel punto il giovane gli ha confidato che ora si sente molto solo. L’esterna è stata abbastanza carina, i due protagonisti del Trono classico si sono scambiati una serie di abbracci per tutto il tempo.

Ma non è finita qui, infatti il pugliese è uscito anche con Chiara. La corteggiatrice, però, durante il loro confronto lontano dallo studio gli ha dichiarato di sentirlo distante. Di conseguenza Davide affermerà di non si fidarsi di lei, in queste settimane hanno litigato troppo spesso, nonostante ciò si sono ripromessi di ricominciare e ritornare a come erano prima.

Davide Donadei riceve una bellissima sorpresa a Uomini e Donne

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che nello studio 6 dell’Elios in Roma Davide Donadei riceverà a sorpresa una videochiamata fatta dalla madre e del fratello. Ovviamente il tronista si emozionerà davanti a tutto il pubblico.

A quel punto, la padrona di casa Maria De Filippi gli chiederà con chi uscirebbe se ne avesse la possibilità proprio in quel momento, anche per soli cinque minuti. Il ragazzo, senza nessuna esitazione risponderà Beatrice. Dopo il capitolo Davide, la conduttrice pavese chiamerà al centro del parterre la 18enne Sophie Codegoni.