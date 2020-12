Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo protagoniste di una rissa: “Ci siamo picchiate” (VIDEO)

Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma si sono picchiate

Circa un anno fa, esattamente nel gennaio del 2020, Selvaggia Roma ha rivelato sui suoi canali social di essere stata picchiata da Eliana Michelazzo. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha menzionato anche il suo amico Tony Aglianò, che ultimamente frequenta i salotti di Barbara D’Urso, affermsndo che era testimone della violenza subita dall’influencer.

“Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni come Tony Aglianò. Calci e pugni contro di me. Quella è stata violenta e mi ha picchiata”, aveva confidato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

L’ex manager di Pamela Prati torna sull’argomento

A distanza di quasi un anno, Eliana Michelazzo è tornata sulla spinosa vicenda confermando in parte le dichiarazioni dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Infatti, nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Novella 2000, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che lei e l’ex partecipante di Temptation Island si sono prese a calci all’interno di un locale.

L’ex manager di Pamela Prati ha detto che dopo aver litigato si sono riviste in una discoteca e in quell’occasione le ha dato della poco di buono. Ovviamente la diretta interessata non ha reagito bene.

Le accuse di Eliana Michelazzo a Selvaggia Roma

Ma il racconto di Eliana Michelazzo non è finito qui. Infatti, intervistata dal periodico diretto da Roberto Alessi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato così: “Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi…E ci siamo prese a calci. Quella donna mi ha fatto tanto male. E’ stata con il mio ex mentre ero a Ibiza. Si professava tanto mia amica, ma alla fine mi ha pugnalata alle spalle. In mia assenza rovistava nel mio armadio, prendendo le mie gonne, i miei vestiti e le mie borse”.

Inoltre, secondo la Michelazzo, la gieffina si sarebbe inventata delle storielle con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah per far parlare di sé e creare scompiglio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. “Sta facendo delle brutte figure, una dietro l’altra”, ha concluso Eliana che di recente ha realizzato una diretta Instagram con Carina sparlano di Selvaggia. Ecco il video in questione: