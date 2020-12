Maria Teresa Ruta spiega perché la Gregoraci non si lascia andare: “Ha paura delle lettere degli avvocati”

Maria Teresa Ruta svela il motivo per il quale la Gregoraci è trattenuta in casa

Maria Teresa Ruta nella serata di mercoledì ha avuto una conversazione con Dayane Mello e Selvaggia Roma svelando loro qualcosa di interessante. In pratica, la conduttrice ha riferito alle due gieffine il motivo per il quale Elisabetta Gregoraci sembra sempre trattenuta e impostata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Come mai la madre di Guenda Goria è a conoscenza di questo particolare? A quanto pare, sembra che dia stata la stessa soubrette calabrese a confessarglielo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa si dono dette le tre donne.

La soubrette calabrese avrebbe paura delle lettere degli avvocati

Apparta dosi con Dayane Mello e Selvaggia Roma, Maria Teresa Ruta ha detto che Elisabetta Gregoraci vuole apparire inattaccabile dal fuori della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio. Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto”, ha confidato l’ex moglie di Amedeo Goria. Ricordiamo che quest’ultima ha recentemente confessato di aver fatto l’amore con il suo attuale compagno in un museo egizio vicino ad un sarcofago.

Selvaggia Roma rimane in silenzio per evitare di trasgredire il regolamento

Anche il popolo del web dà ragione a Maria Teresa Ruta. Infatti, in questi due mesi è mezzo senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci è una protagonista del Grande Fratello Vip 5, tuttavia è apparsa sempre un po’ frenata e non si è divertita fino in fondo. Ma la madre di Guenda Goria non è l’unica a sapere la ragione del comportamento della soubrette calabrese.

Infatti, anche Selvaggia Roma ne è venuta a conoscenza quando ancora era all’esterno in attesa di entrare nella casa più spiata d’Italia. A tal proposito, mercoledì notte in merito a tale argomento l’influencer romana ha asserito: ”Io lo so perché non si può divertire e avere storie qui dentro. Ma tralasciamo e andiamo avanti“. Alfonso Signorini ne parlerà nel corso della prossima diretta su Canale 5?