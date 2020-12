Patrizia De Blanck si lava poco? La Contessa spiega il puzzo della sua camera: “Non c’erano finestre né areatori”

Patrizia De Blanck contro tutti

Lo scorso settembre, ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso il figlio di Marina Ripa Di Meana ha confessato che Patrizia De Blanck non si laverebbe molto. Inoltre, anche l’attrice Serena Grandi ha confermato le indiscrezioni sulla nobildonna di d do che tutta Roma ne era a conoscenza.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 anche alcuni concorrenti hanno espresso dei giudizi poco carini nei confronti della Contessa. Infatti, in più occasioni hanno parlato di cattivi odori (di fogna) provenienti dalla sua stanza privata.

La Contessa si affida ai suoi legali

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, intervistata da Alessio Poeta la Contessa ha detto da dove proveniva il cattivo odore che si propogava in tutta la sua stanza personale. Sembra infatti che la puzza di fognatura venisse dal bagno che era privo di finestre.

“So che hanno parlato di me certo. Sto sfogliando la blacklist che mia figlia ha aggiornato quotidianamente. Tutte le blatte che hanno messo in discussione le mie origini e la mia famiglia, le rivedrò nelle sedi opportune”, ha dichiarato Patrizia De Blanck. Quest’ultima, inoltre, si è detta particolarmente delusa da Barbara D’Urso che a suo fire non l’avrebbe difesa da alcuni attacchi da parte dei suoi opinionisti.

Patrizia De Blanck spiega da dove proveniva la puzza al GF Vip 5

Intervistata da Alessio Poeta, la nobildonna ha continuato il suo sfogo così: “Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno e rettifico’. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno?”.

Patrizia De Blanck ha rivelato che dentro il bagno non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ha preferito sopportare, anziché farsi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. Quindi lo ha fatto per tutelare la sua privacy. E a proposito della clip andata in onda in diretta a Pomeriggio Cinque nella quale appare svestita, Patrizia ha detto: “Per me è stato uno shock. Queste sono cose che possono accadere quando si entra in un reality. Ok, è vero che frequento spiagge naturiste a Saint Tropez, ma al GF Vip avrei evitato di farmi vedere”.