Giulia Salemi avrebbe infranto il regolamento del GF Vip: “Si è tolta il microfono e ha detto a Dayane…” (FOTO)

In queste ore, sul web in molti stanno commentando i recenti scontri tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, inoltre, pare che quest’ultima abbia infranto il regolamento del GF Vip. Alcuni utenti hanno notato che la ragazza si sarebbe chiusa in bagno con Dayane e le abbia fatto delle confessioni non consentite senza microfoni.

La modella e l’influencer pare si siano lasciate andare ad un momento di eccessiva leggerezza in cui sarebbero state coinvolte la Gregoraci e la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni. Vediamo tutti i dettagli.

La violazione del regolamento di Giulia Salemi

Ieri, nella casa più spiata d’Italia si sono verificati degli episodi alquanto degni di nota. Tra questi c’è una presunta violazione del regolamento del GF Vip da parte di Giulia Salemi. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, alcune telespettatrici del programma hanno dichiarato di aver visto l’influencer chiudersi nel bagno con Dayane. Le due donne avrebbero cominciato a parlar male di alcuni protagonisti della casa. Tra questi ci sono Andrea ed Elisabetta.

In merito a quest’ultima, pare che la Salemi si sia tolta il microfono temporaneamente ed abbia confidato alla sua interlocutrice ciò che stesse accadendo al di fuori della casa sul conto di Elisabetta. Considerando che i concorrenti sono obbligati a non divulgare informazioni in merito a quanto succede all’esterno, è molto probabile che alla ragazza venga inferta una punizione. (Continua dopo la foto)

Elisabetta semina zizania al GF Vip

La produzione del GF Vip, infatti, in queste ore starebbe valutando la questione al fine di prendere una decisione in merito alla presunta violazione del regolamento da parte di Giulia Salemi. Ad ogni modo, le due donne non si sarebbero limitate solo a questo. Sembra, infatti, che oggetto delle loro chiacchiere sia stata anche Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea. Le protagoniste avrebbero parlato male di lei criticando il suo outfit.

Tale conversazione, però, è stata udita da Elisabetta, la quale è intervenuta per informare le due protagoniste del fatto che dall’esterno del bagno si sentisse tutto. Successivamente, la Gregoraci si è recata da Zelletta per comunicargli quanto appreso. Quest’ultimo è rimasto malissimo ed ha detto che avrebbe generato il caos in quanto nessuno deve permettersi di toccare i suoi affetti. Sul web, però, c’è chi non ha apprezzato la strategia della showgirl, reputandola come un modo di creare zizania tra i vari concorrenti.