Elisabetta Gregoraci, confessione di Maria Teresa Ruta: ‘Si trattiene perchè ha paura delle lettere degli avvocati’

Maria Teresa Ruta ha commentato il comportamento della sua coinquilina. Ecco che cosa ha rivelato ad altre gieffine

GF Vip, Maria Teresa Ruta: ‘Elisabetta Gregoraci si trattiene per paura delle lettere degli avvocati’

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Fortemente voluta da Alfonso Signorini, la showgirl era la concorrente più attesa di questa edizione del reality ed è anche una delle più discusse. Infatti, dall’inizio ci sono cose che non dice, su cui non è chiara. Inoltre, da fuori ci sono versioni contrastanti sulla sua vita.

L’ex moglie di Flavio Briatore è spesso al centro delle puntate per il rapporto con il suo ex marito, appunto, ma anche per la sua storia personale e per l’avvicinamento a Pierpaolo Pretelli. Tra loro è nato un interesse, ma lei ha specificato che non vuole nessuna storia. Continuano ad arrivare aerei per lei con messaggi in codice che non vuole spiegare. Per settimane ha anche mandato messaggi al di fuori con i famosi colpetti sul cuore.

Ebbene, Maria Teresa Ruta ha commentato il comportamento molto trattenuto di Elisabetta Gregoraci con altre gieffine. La conduttrice ne ha parlato con Dayane Mello e Selvaggia Roma dicendo che Elisabetta vuole apparire inattaccabile da fuori. Per questo motivo si trattiene molto, non si diverte sul serio: “Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei ha paura delle lettere degli avvocati“.

Poi ha aggiunto che nelle feste lei sorride ma non fa mai nulla di spensierato e libero. Selvaggia Roma ha detto di sapere bene i motivi. Da tempo si parla di un contratto tra lei e Flavio Briatore post divorzio che deve rispettare.

Elisabetta Gregoraci lascia il reality?

Elisabetta Gregoraci si racconta come una ragazza semplice della Calabria che ha insegnato a Flavio Briatore i veri valori della vita. Ma al di fuori continuano ad accusarla di avere avuto molte storie, di aver chiamato i paparazzi più volte e di aver fatto di tutto per entrare nel mondo dello spettacolo.

Ultimamente è in lite anche con Giulia Salemi, la quale ha raccontato di quanto Elisabetta sia snob nella sua vita di tutti i giorni. Ad ogni modo, Elisabetta pare sia convinta di lasciare il Grande Fratello Vip. Non ha preso bene l’allungamento del programma di ben due mesi e non vuole assolutamente stare lontana da suo figlio e dalla sua famiglia per le feste in questo periodo difficile. Ma lascerà davvero?