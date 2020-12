Elisabetta Gregoraci sbugiarda la Salemi: “Chiamava 100 volte e non voleva pagare cene e pernottamenti”

È guerra tra Elisabetta e Giulia

A quanto pare Elisabetta Gregoraci lunedì prossimo abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 5 per riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Ovviamente tutto il pubblico è dispiaciuto perché ultimamente la soubrette calabrese è stata presa di mira da Giulia Salemi e le due se le sono dette di santa ragione.

E se nel corso dell’ultima diretta su Canale 5 la 40enne si è limitata solamente a lanciare delle frecciatine velenose nei confronti dell’influencer italo-persiana, mercoledì in confessionale la conduttrice ha detto delle cose molto pesanti. In pratica, la donna ha ha riferito che l’ex fidanzata di Francesco Monte chiamava decine di volte Flavio Briatore per chiedergli cene e pernottamenti gratuiti. Andiamo a vedere nello specifico cosa cosa è accaduto di recente.

La soubrette calabrese si sfoga nel confessionale

All’interno del confessionale del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha avuto un duro sfogo nei confronti della coinquilina Giulia Salemi. “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi”, ha confidato la soubrette calabrese.

Quest’ultima, inoltre, ha detto che con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà nessuna affinità. La 40enne ha svelato di aver visionato certi messaggi e ricevuto numerose telefonate a casa. “Mentre eravamo in casa noi tre e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”, ha concluso la conduttrice di Battiti Live. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi stanca degli attacchi di Elisabetta Gregoraci

E se Elisabetta Gregoraci si è sfogata nel confessionale del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi in lacrime ha affermato di essere stufa delle continue insinuazioni della soubrette calabrese.

“Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare“, ha confidato l’ex fidanzata di Francesco Monte. Chi delle due gieffine sta dicendo la verità? Ecco il video che contiene lo sfogo della modella: