GF Vip, Andrea e Natalia si sono lasciati? Lui riceve una chiamata inattesa in confessionale (FOTO)

I concorrenti del reality show di Canale 5 stanno gradualmente ricevendo delle telefonate dai loro cari per decidere cosa fare in merito all’allungamento del programma. Ebbene, ieri è stato il turno di Andrea Zelletta, il quale è stato chiamato in confessionale dagli autori del GF Vip per parlare con Natalia Paragoni.

In molti hanno notato che, dopo la conversazione con la sua fidanzata, il ragazzo è apparso parecchio strano. Complici anche alcuni segnali diffusi sul web dall’influencer, pare che i due stiano attraversando un periodo difficile.

La strana telefonata tra Andrea e Natalia al GF Vip

Ieri sera, Andrea Zelletta ha avuto la possibilità di parlare telefonicamente con Natalia Paragoni al GF Vip. Il ragazzo ha sempre detto di essere alquanto deciso a portare avanti il suo percorso nella casa nonostante l’allungamento fino a febbraio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di aver fatto numerosi provini per poter entrare nel reality show, pertanto, non gli sembra affatto coerente l’abbandonare il gioco per sua volontà. Ad ogni modo, la telefonata intercorsa con Natalia ha destabilizzato parecchio il suo stato d’animo.

Dopo aver chiacchierato con lei, infatti, molti telespettatori hanno notato che il concorrente si è fortemente incupito. Per tale motivo, in molti hanno cominciato a pensare che tra di loro possa essere sorta qualche discussione. Natalia, dal canto suo, sui social sta facendo di tutto per mostrarsi indifferente a quanto sta accadendo. Ieri, ad esempio, ha pubblicato dei video e delle foto in cui sono immortalati lei e il suo fidanzato intenti a scambiarsi tenere effusioni. (Continua dopo la foto)

Il gesto della Paragoni

Diversi utenti, però, hanno notato un dettaglio che sta confutando drasticamente la versione dei fatti lasciata intendere dalla fanciulla. Natalia, infatti, dopo essersi messa in contatto con Andrea al GF Vip, pare abbia tolto l’anello di fidanzamento. Questo gesto è sembrato un indizio lampante atto a testimoniare il fatto che tra i due le cose non stiano andando nel migliore dei mdi.

Inoltre, a molti risulta alquanto strano che Alice Fabbrica, che precedentemente aveva dichiarato di aver avuto un flirt con Zelletta, sia stata messa drasticamente a tacere. Dopo aver mosso quelle insinuazioni, la ragazza non ha proferito più parola né sui social né in altri contesti. Che forse sia stata messa a tacere per qualche motivo specifico? Non ci resta che attendere per scoprirlo.