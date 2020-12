Elisabetta Gregoraci nei guai, Flavio Briatore vuole rivedere gli accordi di divorzio: ‘È nero dalla rabbia’

Pare ci siano guai per Elisabetta perchè il suo ex marito è molto contrariato per come si è comportata al Grande Fratello Vip. Ecco le ultime indiscrezioni.

Flavio Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci: vuole rivedere gli accordi di divorzio

Elisabetta Gregoraci sta facendo molto discutere per il suo percorso al Grande Fratello Vip. Da concorrente molto attesa, alcuni sono rimasti delusi, altri l’hanno apprezzata ma comunque ci sono sempre versioni molto discordanti in tutto quello che la riguarda. Lei ha voluto partecipare al reality per farsi conoscere meglio dalle persone nella sua semplicità, ma durante questi mesi l’hanno coinvolta molte polemiche.

Inevitabilmente spesso ha parlato del suo ex marito Flavio Briatore e questo, come tante altre cose, pare non sia piaciuto per niente all’imprenditore. All’inizio Elisabetta ha detto di avergli dovuto insegnare i valori della vita, che l’ha lasciato perchè lui l’ha lasciata sola al funerale di sua mamma. Poi ha confessato che durante il lockdown si sono riavvicinati e lui le ha chiesto di risposarsi. All’inizio lui ha negato, poi ha ritrattato.

Adesso dal settimanale Nuovo arrivano ulteriori indiscrezioni. Riccardo Signoretti attraverso la sua rivista ha fatto sapere che Flavio Briatore sarebbe “nero dalla rabbia” per il comportamento della sua ex moglie. Un po’ per quanto e come ha parlato di lui, un po’ per il suo avvicinamento a Pierpaolo Pretelli. L’imprenditore avrebbe in mente di rivedere gli accordi di divorzio ovviamente per limitare i benefici di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: accordo segreto?

Nelle prime settimane di Grande Fratello Vip in molti si sono interrogati sul comportamento di Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa. Ha detto di essere single ma da fuori pare siano certi di un fidanzamento in corso. Manda messaggi in codice, riceve aerei con strane frasi e non vuole mai spiegare come stanno le cose.

Alfonso Signorini tempo fa aveva dichiarato dell’esistenza di un accordo segreto tra Elisabetta e il suo ex marito. Questa voce è tornata molto insistente in questo periodo. Pare che lei non possa farsi vedere in pubblico con altri uomini ed è per questo che si trattiene con Pierpaolo Pretelli. In caso contrario andrebbe incontro a gravi conseguenze. Lei nella Casa l’ha un po’ confermato dicendo che se non ha nessuno dopo Flavio un motivo c’è e che lui la considera un po’ di sua proprietà.