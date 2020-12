Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 dicembre: Marcello va in Svizzera per questioni losche

Nella puntata del Paradiso delle signore di lunedì 7 dicembre vedremo che Marcello sarà sempre più travolto dalle incidente del Mantovano. Roberta, dal canto suo, non sospetterà nulla. Federico, intanto, sarà sempre più a suo agio nella nuova famiglia.

Vivere con Luciano, Clelia e il piccolo Carletto gli è di grande aiuto, ma questo farà stare molto male Silvia. Vittorio e Beatrice, invece, avranno un’accesa discussione al Circolo, alla quale assisterà anche Adelaide.

Anticipazioni 7 dicembre: Federico a suo agio nella nuova famiglia

La puntata del 7 dicembre del Paradiso delle signore comincerà con la tanto attesa festa di Sant’Ambrogio. Molti dipendenti del grande magazzino trascorreranno la giornata alla fiera degli Oh Bej Oh Bej. La famiglia felice formata da Luciano, Clelia e Carletto si accingerà a raggiungere la fiera, ma Federico deciderà di non andare con loro, almeno per un primo momento. Il giovane deciderà solo successivamente di raggiungere i protagonisti e sarà in quel momento che lo vedrà Stefania. La dama starà tornando dalla fiera in compagnia delle sue colleghe.

Armando e Agnese, intanto, saranno sempre più complici. Il magazziniere esorterà la sarta a rompere finalmente il silenzio con suo figlio e suo nipote in modo da raccontare loro la verità sul loro sentimento. La donna comincerà a convincersi che l’idea del suo compagno sia giusta, pertanto, gli prometterà che presto tratterà l’argomento. Nel frattempo, la situazione di Marcello sarà sempre più compromessa.

Marcello nei guai al Paradiso delle signore

Gabriella e Cosimo decideranno di trascorrere una piacevole serata in compagnia di Roberta e il suo fidanzato. La fanciulla sta per lasciare Milano, pertanto, la sua amica sentirà il bisogno di trascorrere il più tempo possibile con lei. Purtroppo, però, Barbieri diserterà l’appuntamento in quanto verrà coinvolto in un affare parecchio losco che riguarda il Mantovano. Quest’ultimo spingerà il giovane ad andare in Svizzera per incontrare un cliente poco raccomandabile.

Nella puntata del 7 dicembre del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Vittorio e Beatrice avranno un’accesa discussione al Circolo. L’umo proverà a far cambiare idea a sua cognata in merito al lavoro che ha deciso di svolgere. Il direttore dello shopping center esorterà la sua interlocutrice a tornare a studiare. Lei, però, si arrabbierà e farà una confessione. Adelaide si troverà ad assistere accidentalmente a questo screzio e non potrà fare a meno di mostrarsi alquanto spiazzata.