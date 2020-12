Oroscopo 4 dicembre 2020: Leone in ripresa, tensioni per Sagittario

L’Oroscopo del 4 dicembre annuncia una grande ripresa per i nati sotto il segno del Leone. Giornata tesa, invece, per quanto riguarda i Sagittario, oggi potrebbe nascere qualche discussione.

Previsioni 4 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete grintosi e pieni di energia. Sarà davvero difficile, se non impossibile, riuscire a farvi cambiare idea. Nel lavoro siete determinati e sicuri di voi, caratteristiche che contribuiranno a darvi un grande carisma. Attenti, però, all’amore, state trascurando un po’ troppo gli affetti.

Toro. L’Oroscopo del 4 dicembre vi esorta a prestare maggiore attenzione alle vostre finanze. In questo periodo potrebbero esserci degli imprevisti dal punto di vista economico. Cercate di non perdere la calma e di dedicare un po’ di tempo in più anche alle persone che amate.

Gemelli. La giornata odierna partirà un po’ a rilento. Cercate di evitare le discussioni, le quali contribuirebbero solamente a compromettere il vostro umore e a rendervi meno lucidi. Prestate attenzione alla sfera economica, ci sono delle spese impreviste, quindi siate parsimoniosi.

Cancro. Oggi vi sentite particolarmente generosi verso il prossimo. Ad ogni modo, le persone che vi circondano non devono mai esigere qualcosa da voi, altrimenti otterranno l’effetto contrario. Nel lavoro siete meticolosi e determinati, non vi lasciate intimidire da nessuno.

Leone. Dopo un po’ di turbolenze, finalmente, avrete modo di tirare un sospiro di sollievo. Nel lavoro si andranno gradualmente ad appianare delle situazioni in sospeso. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, è necessario chiarire la situazione con una persona cara. Se un sentimento è scemato è inutile continuare ad andare avanti.

Vergine. Giornata un po’ nervosa per i nati sotto questo segno. Oggi potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo in amore. Nel lavoro, invece, dovete evitare gli scontri. Siete un po’ troppo suscettibili, pertanto, potreste essere portati a dare delle risposte troppo acide.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata tendenzialmente positiva per i nati sotto il segno della Bilancia. Se riuscirete a mantenere la calma anche dinanzi i piccoli intoppi, potreste portarvi a casa delle belle soddisfazioni entro la fine di questa giornata. Nei prossimi giorni ci sarà una ripresa anche nei sentimenti.

Scorpione. Oggi avete la testa da un’altra parte. Sono favoriti coloro i quali svolgono attività che hanno a che fare con la creatività e lo spirito d’iniziativa. Ne risentiranno, invece, le persone che svolgono lavori per cui è necessario precisione e concentrazione. Anche in amore siete un po’ distratti.

Sagittario. Siete un po’ troppo impulsivi, pertanto, è opportuno riflettere a fondo prima di prendere delle decisioni importanti. Nel lavoro ci sono troppe cose da fare, badatene ad una per volta. In amore, invece, potrebbe nascere qualche incomprensione passeggera, non dategli troppo peso.

Capricorno. Momento molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Attenzione solamente alla gelosia. Se il partner si mostrerà un po’ troppo possessivo nei vostri confronti, potreste avere delle reazioni inattese. La parola chiave per andare d’accordo con voi è: libertà.

Acquario. In questo periodo state attraversando una fase di ripresa anche per quanto riguarda la sfera economica. Per tale ragione, cercate di non fare passi falsi o spese non necessarie. Dal punto di vista sentimentale c’è un bel quadro astrale che favorisce soprattutto i single.

Pesci. La giornata odierna si prospetta alquanto interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Siete propensi ad ascoltare gli altri e capaci di immedesimarvi nelle situazioni altrui. Cercate, però, di non far sì che questo condizioni troppo il vostro umore. Nel lavoro ci vuole precisione.