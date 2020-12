Elisabetta Gregoraci infrange il contratto del GF Vip e svela: “Me ne vado domani”, Pierpaolo reagisce male (VIDEO)

In questi giorni i concorrenti del GF Vip stanno avendo la possibilità di parlare con i propri cari, tra di loro anche Elisabetta Gregoraci ha fatto la sua telefonata. Per contratto, però, i vip non possono svelare il contenuto delle conversazioni intercorse con i loro familiari.

Tuttavia, la showgirl ha sentito il bisogno di confidarsi con Pierpaolo e, durante una conversazione alquanto accesa, la donna si è fatta scappare qualcosa di troppo. L’ex velino, dal canto suo, ha reagito molto male alla notizia, al punto che tra i due è scoppiata una lite.

Elisabetta Gregoraci contro il regolamento

Elisabetta Gregoraci pare abbia preso la sua decisione in merito alla sua eventuale permanenza nella casa del GF Vip. I concorrenti sono vincolati da un contratto con il reality show che ha validità fino al 4 dicembre. Dopo tale data, infatti, i vip sono liberi di abbandonare il gioco senza incorrere in penali. Tra di loro, quella che sembra più determinata ad andare via è la showgirl di Soverato. La donna aveva già anticipato la sua volontà.

I concorrenti, però, non possono rivelare in anticipo la loro decisione con ufficialità, in quanto questo si verificherà direttamente durante la puntata. Elisabetta, però, non è riuscita a mantenere il segreto con Pierpaolo e, durante una discussione, ha infranto il contratto svelando la sua volontà di andare via. La donna, infatti, ha detto che domani lascerà la casa di Cinecittà. (Clicca qui per il video)

La lite con Pierpaolo al GF Vip

Nel suo sfogo, la showgirl ha criticato il comportamento assunto da Pretelli, il quale è sembrato alquanto indifferente dinanzi la notizia. In particolare, la donna si sarebbe aspettata una maggiore considerazione da parte del giovane rispetto al fatto che, tra qualche giorno, terminerà la loro convivenza. Pierpaolo si è difeso dicendo che, purtroppo, a causa di tutti i paletti posti dalla sua interlocutrice i suoi sentimenti si sono raffreddati.

Dinanzi tali parole, Elisabetta Gregoraci ci è rimasta malissimo ed ha detto che avrebbe voluto vivere in modo completamente diverso i suoi ultimi giorni di permanenza nella casa del GF Vip. Ad ogni modo, stando a quanto emerso, la showgirl pare lascerà definitivamente la casa venerdì sera, a prescindere che venga o meno eliminata al televoto. Adesso, però, non ci resta che attendere per capire se ci saranno ripercussione su di lei per aver spifferato in anticipo la sua scelta.