“Francesco Oppini brutto come la fame”: Alba Parietti sbrocca contro una donna (FOTO)

Un haters offende Francesco Oppini

Che Alba Parietti sia una madre particolarmente possessiva nei confronti di Francesco Oppini lo sappiamo tutti. Per tale ragione, quando il concorrente del Grande Fratello Vip 5 viene offeso gratuitamente dai cosiddetti leoni da tastiera non perde tempo a prendere le sue difese.

Una cosa del genere è accaduta di recente sul profilo Instagram dell’opinionista di Barbara D’Urso. Una donna senza mezzi termini ha umiliato il gieffino sul suo aspetto fisico. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto sul noto social network.

La soubrette piemontese replica al detrattori

Una utente web ha fatto avere ad Alba Parietti un ritratto che mostra Francesco Oppini, sorridente e con le mani giunte davanti alla bocca, tipica movenza del concorrente del Grande Fratello Vip 5. A quel punto la soubrette piemontese molto orgogliosa del figlio lo ha condiviso su Instagram, ringraziando l’artista che lo ha realizzato.

Tra i tanti commenti arrivati sotto il post in questione che dicevano “bellissimo”, ne è spunta uno particolarmente velenoso. “Bellissimo? È brutto come la fame … daiiiiii”, ha scritto una donna. Ovviamente l’opinionista di Barbara D’Urso non è rimasta a guardare: “Detto da una cretina totale è un complimento. Povera donna scema”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Lo sfogo di Alba Parietti su Instagram

Da quando Alba Parietti è sbarcata sui social sono accaduti numerosi episodi del genere. Infatti, in questi anni la soubrette piemontese si è più volte scagliato contro gli haters. Pochi giorni fa, ad esempio, l’opinionista di Barbara D’Urso si era già scontrata con chi criticava il figlio Francesco Oppini, sul punto di lasciare il Grande Fratello Vip 5 per riabbracciare la fidanzata.

In quell’occasione, tramite il suo account Instagram ha scritto: “Direi che questi continui attacchi, minacce, giudizi sulla scelta di Francesco siano frutto di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il rispetto per la sua vita, i suoi affetti, le sue decisioni. Se si sostiene qualcuno si cerca di capirlo e seguire i suoi reali bisogni. Abbiate rispetto per ciò di cui non siete al corrente e appartiene alla sfera privata”.

La donna ha detto anche che non intendono spettacolarizzare il tutto per essere compresi i loro dolori che devono restare privati, e soprattutto rispetto di persone riservate come Cristina, che vuole solo ritrovare la sua vita e la normalità, che non cerca i riflettori.