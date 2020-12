Gemma Galgani in lutto ricorda il suo amico scomparso: “Sarai per sempre…” (FOTO)

Gigi Proietti ci lasciava un mese fa

Come tutti ben sanno lo scorso 2 novembre il nostro Paese ha detto addio a Gigi Proietti. Il celebre attore è venuto a mancare proprio il giorno del suo. 80esimo compleanno. Tutti gli italiani hanno accolto con molta tristezza la notizia della sua scomparsa, per tale ragione i familiari del professionista hanno deciso di trasmettere le sue esequie in diretta televisiva.

In questo modo, per questioni legate all’emergenza sanitaria, tutti in qualche modo hanno dato un ultimo saluto al protagonista di Mandraghe. Tra questi anche Gemma Galgani, dama del Trono over di Uomini e Donne.

L’omaggio della Rai all’attore romano

È trascorso un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti e i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di mandare in onda una trasmissione televisiva dedicata al grande attore romano intitolata ‘L’ultimo re di Roma’. Il programma, che è stato trasmesso mercoledì in prima serata su Rai Uno, ha avuto lo scopo di condividere testimonianze e racconti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e coloro che lo hanno conosciuto durante la sua lunga carriera artistica.

Nonostante la sua morte, Proietti rimarrà per sempre nella mente e nel cuore di tutti gli italiani. Tra coloro che hanno avuto la possibilità di parlarci c’è anche Gemma Galgani. Per tale ragione la dama torinese sui social ha scritto: “Stasera saremo tutti con te…perché anche se siamo rimasti artisticamente orfani, sarai per sempre il nostro primo re”. (Continua dopo la foto)

Gemma Galgani ricorda Gigi Proietti

Ebbene sì, grazie al suo lavoro di maschera in teatro, Gemma Galgani in questo anni ha avuto la possibilità di conoscere molti artisti, tra questi anche il compianto Gigi Proietti. “Lui è stato uno dei più grandi e sublimi istrione del teatro italiano e io non posso che sentirmi fortunata nell’essere riuscita a condividere parte della mia vita professionale e privata con la sua famiglia“, ha dichiarato la protagonista del Trono over di Uomini e Donne.

Quest’ultima, inoltra, ha riferito: “Lui raccontava tutte le sue storie, che infondevano speranza perché recitava con tutto il suo cuore. Non potrà mai dimenticarmi il suo debutto in ‘Alleluja, brava’. Lui non aveva dimostrare nulla perché era un grande”.