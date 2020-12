Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: bacio con la mascherina per Sophie, le scuse di Antonio

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 4 dicembre, rivelano che si parlerà di Sophie e del suo percorso con Antonio e Matteo. Specie con quest’ultimo ci saranno dei momenti di tenerezza molto forti.

Davide, invece, avrà una discussione con Chiara in quanto lei dirà di sentirlo parecchio distante. Tensioni anche al trono over in quanto Armando si troverà a fare i conti con una Lucrezia alquanto nervosa.

Spoiler oggi: Sophie bacia Matteo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler del Vicolo della news ci rivelano che si parlerà di Sophie. La ragazza siederà al centro dello studio e verrà mandata in onda l’esterna che ha fatto con Matteo. La tronista ha organizzato una sorpresa per il giovane in occasione del suo compleanno. Sophie gli ha regalato anche un libro con su scritta una dedica. Lui è rimasto estremamente felice per questo gesto al punto da avvicinarsi a lei per darle un bacio. A causa del Covid, però, Maria De Filippi ha vietato ai protagonisti di avere effusioni, pertanto, il bacio è stato filtrato dalla mascherina.

Successivamente, è andata in onda l’esterna con Antonio la quale si è svolta a cavallo. Una volta in studio, il ragazzo chiederà scusa alla tronista e a tutti i presenti per il modo in cui si è espresso nella precedente puntata. Il giovane ha esagerato, pertanto, è stato pesantemente insultato sul web. Questa situazione ha compromesso considerevolmente lo stato d’animo di tutta la sua famiglia.

Davide litiga con Chiara a Uomini e Donne

La Codegoni, dal canto suo, non saprà se credere a questo Antonio, molto più remissivo e dolce, o a quello che prova a tutti i costi ad apparire forte e sicuro di sé. Ad ogni modo, il dibattito si concluderà con il ragazzo che dirà di fare di tutto per dimostrare alla tronista quanto ci tenga a lei. Successivamente, si tornerà a parlare di Davide, il quale è uscito anche con Chiara. Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che la ragazza lo sentirà distante e lui ammetterà di non fidarsi di lei.

Il ragazzo, inoltre, riceverà la videochiamata della mamma e del fratello che lo destabilizzerà parecchio. A creare un po’ di sgomento, poi, ci penserà anche Armando, il quale dirà di trovare Valeria, corteggiatrice di Donadei, molto donna. Lucrezia, dal canto suo, recriminerà il comportamento di Incarnato.