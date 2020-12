Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 4 dicembre: Sophie e Matteo si baciano, Antonio invoca perdono

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Si conclude una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra qualche giorno subirà uno stop di quindici giorni per via delle vacanze natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà all’anno nuovo?

Nel frattempo il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita, di godersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Sophie bacia Matteo con la mascherina

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che si passerà a Sophie. La giovane tronista ha organizzato un’esterna con Matteo per il suo compleanno e per l’occasione gli ha fatto un bel regalo, ovvero un libro con tanto di dedica. Il corteggiatore è apparso molto contento, quindi si sono sfiorati e baciati con la mascherina. La 19enne è uscita anche con Antonio e sono andati a cavallo parlando di quanto sia stato arrogante nella registrazione realizzata la settimana precedente.

Per tale ragione, il corteggiatore chiederà scusa a Maria De Filippi per il comportamento assunto la scorsa volta, è dispiaciuto per gli insulti che ha ricevuto sul web e che hanno ferito tutti i suoi familiari. Il ragazzo vorrebbe tirare fuori il suo carattere forte ma non vuole esagerare com’è accaduto giorni prima. La Codegoni inizierà a chiedersi quale sia il vero Antonio: quello che vuole far credere o quello che lei ha conosciuto?

Matteo e Sophie hanno un confronto

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che Sophie vuole che Antonio si dimostri per quello che è veramente, altrimenti se dovesse essere la sua scelta una volta usciti dal dating show dureranno pochissimo. Il corteggiatore spiegherà di non voler passare da vittima e che ha paura di Matteo perchè vede che a lei piace tanto.

Alla fine i due ragazzi rimarranno che lui rimedierà in qualche modo. Si parlerà ancora di Davide, quindi la conduttrice Maria De Filippi gli chiederà con chi uscirebbe se ne avesse la possibilità proprio in quel momento, anche per soli cinque minuti. Il tronista, senza nessuna esitazione risponderà Beatrice.