“Mettiti in fila”: Mara Venier gela Maria Teresa Ruta, la stoccata sulla conduzione di Domenica In (FOTO)

Maria Teresa Ruta vorrebbe condurre Domenica In

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio ha annunciato che ogni giorno avrebbe intervistato un inquilino diverso. Qualche ora fa è stato il turno di Maria Teresa Ruta, la quale ha reso noto un suo grande sogno. Di cosa si tratta? La madre di Guenda Goria vorrebbe condurre Domenica In. La gieffina non ha fatto mistero di credere che lo storico programma domenicale della prima rete possa essere nelle sue corde. Subito dopo, però, la professionista ha ammesso che tale desiderio non si realizzerà mai, almeno fino a quando ci sarà Mara Venier alla guida.

“Vorrei fare la Domenica di Mara Venier, ma finché c’è lei…”, ha detto l’ex moglie di Amedeo Goria. Se per caso la presentatrice veneta dovesse dire addio al format, i vertici di Viale Mazzini potrebbero sostituirla con la Ruta? Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la donna nell’appartamento più spiato d’Italia.

Maria Teresa Ruta legata a La Domenica Sportiva

Al Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio ha chiesto a Maria Teresa Ruta qual è la trasmissione televisiva che ha presentato in passato a cui è più affezionata.

A quel punto, senza giri di parole la concorrente del reality show di Canale 5 ha risposto di essere molto legata alla Domenica Sportiva: “Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti…”.

La replica di Mara Venier

Maria Teresa Ruta avendo una conversazione personale con Cristiano Malgioglio ricordando la conduzione de La Domenica Sportiva, ha fatto un’ammissione. In pratica, secondo la gieffina proprio in quel periodo ha raggiunto un successo forse irripetibile: “Ai tempi sono stata anche la donna dell’anno, era una cosa incredibile…”.

La madre di Guenda Goria ha ricordato anche il suo periodo a Mediaset dove ha presentato il format Vivere Bene, dicendo: “Mi è piaciuto tanto…”. Dopo aver ascoltato il desiderio della Ruta è arrivata la replica da parte di Mara Venier sulla possibilità di condurre Domenica In. A tal proposito la professionista veneta ha fatto questa battuta: “Mi sa che c’è la fila…Ti adoro…”. Ecco la foto in questione condivisa su Instagram: