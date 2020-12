Oppini abbandona e Zorzi va in crisi. Malgioglio lo rimprovera: “Basta innamorarsi di ragazzi etero fidanzati”

Francesco Oppini vuole lasciare il GF Vip 5

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 tutti gli inquilini che non vorranno firmare il nuovo contratto per rimanere nel reality show di Canale 5 saranno costretti ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Fra coloro che non hanno intenzione di lasciare il gioco e riabbracciare i propri cari ci sono Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini. E se la modella sudamericana cambia idea ogni giorno, l’ex moglie di Flavio Briatore ed il figlio di Alba Parietti sono decisi a gettare la spugna.

Cristiano Malgioglio rimprovera Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha stretto una bella amicizia con Francesco Oppini, non ha preso per nulla bene la decisione del figlio di Alba Parietti. Per tale ragione, nel corso dell’ultima settimana il rampollo meneghino è scoppiato a piangere più volte, litigando con l’imprenditore.

Infatti, l’influencer milanese lo ha accusato di abbandonarlo per tornare tra le braccia della fidanzata e riprendere a lavorare, ovvero vendere automobili. Fra le ragioni che spingono Francesco ad abbandonare il gioco, infatti, c’è proprio la donna che ama, ossia Cristina che non vede da quasi tre mesi e che non ha visto nemmeno durante il periodo di quarantena dovuto all’emergenza sanitaria.

Cristiano Malgioglio dà un consiglio al rampollo meneghino

Da quando Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha stretto molto con Tommaso Zorzi. Per questo motivo il cantautore siciliano gli ha detto: “Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati”. Inoltre, il caro amico di Barbara D’Urso gli ha consigliato di rispettare la decisione di Francesco e alla sua salute.

“Sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri‘. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che sia una cosa giusta. La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai. Se lui va via è perché non sta bene, farlo rimanere è da egoisti”, ha dichiarato il paroliere siculo.