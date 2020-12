Francesco Oppini lascia il GF Vip dopo la telefonata con la mamma: Tommaso reagisce in modo esilarante (VIDEO)

Dopo aver chiacchierato con mamma Alba Parietti, Francesco Oppini pare abbia deciso di lasciare il GF Vip. A risentire maggiormente di questa decisione è stato Tommaso Zorzi. L’influencer, però, nello sfogarsi con alcune coinquiline, si è lasciato scappare una battuta davvero esilarante.

Il legame che unisce Francesco e Tommaso è davvero tangibile, ad ogni modo, Oppini deve prendere questa importante decisione nella massima autonomia e serenità. Anche Alba ci ha tenuto a puntualizzare di non aver influenzato in nessun modo il figlio.

La decisione di Francesco Oppini sul GF Vip

Ieri, Francesco Oppini ha avuto la possibilità di sentire telefonicamente Alba Parietti per parlare del prolungamento del GF Vip fino a febbraio. Il concorrente aveva già manifestato la volontà di andare via in quanto sente troppo la mancanza della sua fidanzata. Ad ogni modo, sul suo profilo Instagram, Alba Parietti ha parlato di quanto accaduto con il figlio ed ha spiegato che non ha condizionato la sua decisione. La donna, inoltre, ha esortato i fan ad accettare qualunque decisione Francesco prenda, in quanto il giovane deve fare ciò che lo fa star meglio.

Dalle parole della donna si è evinto che il concorrente sia molto più propenso ad andare via che a restare. A confermare questa ipotesi è stato anche Tommaso Zorzi. Dopo che il suo amico si è confrontato con sua madre, infatti, l’influencer ha avuto un crollo ed ha detto di sentire già la mancanza del coinquilino. Durante una chiacchierata con alcune donne della casa, però, il giovane ha fatto una battuta che ha divertito i fan. (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CIWWB3nqndM/?hl=it

La reazione di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi non ha preso affatto bene la decisione di Francesco Oppini di lasciare il GF Vip e alcune compagne d’avventura hanno provato a confortarlo invano. Maria Teresa, ad esempio, gli ha detto che, grazie al rapporto che si è creato con Francesco, Tommaso ha capito di essere in grado di instaurare rapporti più duraturi anche al di fuori. Inoltre, l’influencer dovrebbe essere contento in quanto ha appreso che esistono persone che sono in grado di sopportarlo durante una convivenza.

A quel punto, però, nonostante le lacrime, Zorzi ha avuto la forza di fare una battuta. Il giovane ha detto che i coinquilini lo sopportano perché sono pagati. La situazione sarebbe completamente diversa se tutti stessero in casa gratuitamente. Questa frase, naturalmente, ha fatto sorridere le presenti in stanza e anche i telespettatori.