GF Vip: Rosalinda Cannavò rischia la squalifica? La frase incriminata: “Non sono handicappata” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò utilizza un termine offensivo

Senza ombra di Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco è una delle concorrenti più educate del Grande Fratello Vip 5. Infatti, in questi tre mesi non ha mai usato un linguaggio scurrile e difficilmente perde la pazienza. L’attrice messinese in questa esperienza nel reality show di Canale 5 ha fatto un solo scivolone in occasione dell’outing fatto al collega Massimiliano Morra. Lo scorso ottobre, infatti, la finta ex fidanzata di Gabriel Garko ha confessato a Dayane Mello e Matilde Brandi che il gieffino napoletano era gay.

Tuttavia negli ultimi giorni la ragazza ha perso le staffe per ben due volte, prima con Elisabetta Gregoraci e poi a letto con Selvaggia Roma. Rivolgendosi a quest’ultima ha detto: “Cioè, ma basta, non c’ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta“. La Roma ha subito ripreso l’amica: “No non dire ste cose. Amore non ripetere“. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia. (Continua dopo il video)

Ma di cosa stavano parlando? — Giulia (@Giuli4aa) December 3, 2020

Anche Selvaggia Roma in passato ha fatto lo stesso scivolone

A dire il vero pure Selvaggia Roma ha fatto commesso una distrazione del genere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, qualche settimane fa l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha usato con molta leggerezza il termine ‘mong**oide’, scatenando la rabbia dell’Associazione nazionale delle persone con sindrome di Down.

“GF Vip, di nuovo viene usata la parola “mong*loide” con intento offensivo per le persone con sindrome di Down. Ci auguriamo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti della concorrente. Questo linguaggio discriminatorio va abilito una volta per tutte”, riportava una nota dell’associazione.

Rosalinda Cannavò verrà squalificata dal Grande Fratello Vip 5?

Dopo aver ascoltato lo scivolone di Rosalinda Cannavò, il popolo del web, in particolare quello di Twitter, ha già chiesto gran voce la squalifica dell’attrice messinese. Altri internauti, invece, hanno chiesto ad Alfonso Signorini di rimproverata in diretta durante una puntata su Canale 5.

Anni fa, infatti, tali parole sono già state utilizzate e nessuno è mai stato eliminato dalla casa del Grande Fratello. Cosa accadrà alla finta ex fidanzata di Gabriel Garko? Non rimane che attendere la decisione degli autori del reality show targato Endmol Shine Italy.