Bomba su Filippo Nardi e Elisabetta Gregoraci: “Hanno avuto una storia di una notte” (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Mattino 5, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha sganciato una notizia bomba su Filippo Nardi ed Elisabetta Gregoraci. Come già anticipato da Alfonso Signorini, Filippo è un nuovo concorrente del GF Vip.

Il pubblico lo conosce già in quanto ha partecipato anche ad una precedente edizione del reality show. Inoltre, è spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso. Ad ogni modo, l’ingresso di quest’ultimo potrebbe rivelarsi molto più animato del previsto.

Lo scoop su Filippo Nardi ed Elisabetta Gregoraci

Il fotografo Alajmo ha dichiarato a Federica Panicucci di essere in possesso di una notizia molto interessante su Filippo Nardi ed Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto rivelato dal paparazzo, pare che i due abbiano avuto una storia durata una sola notte. Andrea ha dichiarato di essere in possesso di prove che certificherebbero l’esistenza di questo flirt. In virtù di questo, l’ospite della Panicucci ha dichiarato di essersi messo in contatto con il diretto interessato per chiedergli spiegazioni.

L’ex gieffino, però, ha detto di non avere nessuna intenzione di entrare nel merito della vicenda. Per galanteria, infatti, non sembra essere intenzionato a tirare fuori l’argomento durante la sua esperienza nel reality show. Tuttavia, bisogna capire cosa deciderà di fare Alfonso Signorini. Il conduttore informerà i diretti interessati di questa notizia oppure no? Lo scopriremo presto. (Clicca qui per il video)

Il nuovo concorrente del GF Vip non vuole parlarne

Nel frattempo, gli ospiti in collegamento con Mattino 5 si sono detti basiti da questa indiscrezione. In ogni caso, non ci sarebbe nulla di male in quanto quest’avventura di una notte sembrerebbe essere accaduta quando la showgirl non era ancora sposata con Flavio Briatore. Inoltre, Elisabetta Gregoraci pare abbia preso la decisione di lasciare il GF Vip questa sera, per questo è quasi certo che non trascorrerà neppure un giorno nello stesso contesto di Filippo Nardi.

Gli ospiti del programma, inoltre, non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con la scelta del nuovo concorrente del reality show di non parlare della questione. Il suo gesto è stato reputato estremamente galante a differenza di quanto accaduto per altri protagonisti. Questa notizia non va che ad accumularsi ai numerosi gossip di cui è stata resa protagonista Elisabetta. Tutte queste situazioni stanno innervosendo parecchio il suo ex marito, il quale sembra essere disposto a rivisitare alcune norme contrattuali inerenti il divorzio.