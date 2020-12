GF Vip, Giacomo Urtis diventa un nuovo concorrente e confessa: ‘Mi sono preso una cotta per lui’

Il chirurgo dei vip non sarà più un ospite, ma un concorrente del reality. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore. Pare che si sia preso una cotta per uno dei suoi compagni d’avventura.

GF Vip: Giacomo Urtis diventa un concorrente ufficiale

Qualche settimana fa la produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto ai concorrenti di liberare la lavatrice (la stanza da letto) per l’ingresso di una persona. Durante la diretta è entrato in Casa Giacomo Urtis come ospite speciale portando con sè una serie di curiosità e gossip sui concorrenti.

Urtis si è integrato molto bene nel gruppo. Alcuni li conosceva già da tempo, con altri ha legato in pochi giorni. Alfonso Signorini ha detto che per il momento può continuare a rimanere ospite della Casa, ma un’anticipazione di TVBlog dice che lui sarà un nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.

Infatti, il reality ha bisogno di nuovi concorrenti dal momento che Mediaset ha deciso di prolungare il programma di due mesi ma i vip non hanno preso bene la notizia. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, in particolare, sono pronti a ritirarsi alla scadenza del contratto. Certo, c’è anche da dire che Giacomo Urtis è stato in casa ormai tre settimane senza essere nominato e ha avuto il tempo di studiare bene le dinamiche del gioco. Come verrà presa questa notizia?

Giacomo confessa: ‘Mi sono preso una cotta per lui’

Il chirurgo dei vip ha portato novità nel gruppo dei vipponi. Ha raccontato molti aneddoti legati a persone del mondo dello spettacolo, ha intrattenuto tutti portando dei gossip dall’esterno, alcuni veri e altri falsi. Ma nelle ultime ore Urtis ha anche confessato di essersi interessato molto ad un suo coinquilino.

Parlando con Selvaggia Roma ha confessato di essersi preso una bella cotta per Tommaso Zorzi. I due si conoscevano già ma evidentemente questa convivenza ha cambiato un po’ le cose. Il chirurgo ha detto che non sa che cosa può succedere con l’influencer, forse ha più possibilità Selvaggia di arrivare a Pierpaolo Pretelli una volta che Elisabetta Gregoraci se ne andrà. Selvaggia ha riferito subito la cosa a Dayane Mello e Urtis ha ritrattato, dicendo che stava scherzando. Ma quale sarà la verità? Sicuramente l’argomento verrà affrontato di nuovo.