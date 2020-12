Amici 20, anticipazioni sabato 5 dicembre: Rudy Zerbi non vuole più lavorare con un suo allievo

Un’attesa sfida di canto, un ospite, la riconferma delle maglie ma anche un comportamento discutibile di un allievo che mette a rischio la sua permanenza nel programma. Ecco che cosa succederà nella puntata di sabato.

Amici 20, anticipazioni: Rudy Zerbi allontana un suo allievo, comportamento scorretto

Giovedì 3 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 5 dicembre alle 14.10 su Canale 5. Eravamo rimasti ad Arianna senza maglia in attesa di giudizio per il poco impegno dimostrato e un’importante sfida di canto per Kika.

Da quanto riporta NewsUeD.it la registrazione è iniziata con la sfida di Kika contro la sfidante Giulia. Ha avuto la meglio Kika che è tornata in possesso della sua maglia e del suo banco di canto. Non ci sono buone notizie per Arianna. La ragazza si è esibita con una canzone di Vasco Rossi, ma Rudy Zerbi ha rimandato la decisione di una settimana ancora.

Il prof ha messo poi in discussione un altro allievo con il quale aveva deciso di lavorare: Evandro Ciaccia. Il ragazzo doveva studiare una canzone di Samuele Bersani e pare abbia rivolto al cantante parole poco carine. Il video è stato mostrato solo ai ragazzi e Rudy Zerbi ha detto di non volerlo più nella sua squadra. Tuttavia, sia Arisa che Anna Pettinelli si sono offerte di tenerlo.

Le anticipazioni di sabato 5 dicembre

Durante la registrazione è intervenuto un ospite, Aiello, e i ragazzi si sono esibiti per poter riconfermare la loro presenza ad Amici 20. Dalle anticipazioni sappiamo che si sono esibiti Letizia in Vacanze Romane, Riccardo e Martina nel passo a due, Giulia ha ballato con Sebastian. Riccardo e Samuele hanno ballato un assolo. Tutti sono stati riconfermati.

Il nuovo concorrente Daddy ha cantato una canzone di Irama e ha convinto i professori, così come Rosa, Raffaele, Sangiovanni e Aka7even. Leonardo ha avuto la possibilità di cantare il suo inedito prodotto da Canova ed è stato confermato. Esa ha ricevuto una buona notizia. Il produttore della Dark Polo Gang ha deciso di lavorare con lui. Dunque, nessuna eliminazione tra i ragazzi presenti nella scuola di Amici 20. Tuttavia, i professori stanno continuando i casting e alcuni di loro sono evidentemente a rischio. Voi state seguendo il talent? Che cosa ne pensate?