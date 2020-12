GF Vip, Stefania Orlando propone sottovoce una strategia da usare in puntata: “Non rispondiamo…”

La mattina prima della messa in onda della puntata del GF Vip, Stefania Orlando si è lasciata andare a delle confessioni con i coinquilini ed ha parlato di una strategia da mettere in atto. Cercando di eludere il microfono, l’ex conduttrice Rai ha esortato i suoi compagni d’avventura a comportarsi in un certo modo.

Come è noto, da regolamento i concorrenti non possono assolutamente mettersi d’accordo sulle nomination da fare e sul comportamento da assumere in puntata. Ad ogni modo, la Orlando ha infranto questa regola facendo una proposta ad alcuni compagni d’avventura.

La strategia proposta da Stefania Orlando

Durante la colazione, Stefania Orlando ha rivelato ai coinquilini una strategia da adoperare nella prossima puntata del GF Vip. La donna stava chiacchierando con Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò e, successivamente, si sono aggiunte anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma. A quel punto, la protagonista ha chiesto ai suoi interlocutori di mantenere un profilo basso durante la prossima puntata del reality show. Stefania ha detto di evitare di rispondere alle provocazioni che verranno effettuate in modo da non dare luogo a dinamiche troppo agitate.

La convivenza porta spesso ad avere delle incomprensioni e dei malintesi. Solitamente, poi, gli autori del programma esortano i concorrenti a recarsi in confessionale dopo delle discussioni per sfogarsi. Ebbene, in tali occasioni è molto probabile che si dicano delle cose troppo forti dettate solamente dal momento. Stefania, allora, ha esortato i compagni a non dare peso ai confessionali che verranno mandati in onda durante la puntata.

La reazione dei coinquilini

Rosalinda, però, è intervenuta criticando in parte le parole della sua interlocutrice. L’attrice, infatti, ha esortato la donna a non mettere le mani avanti. Stefania Orlando, però, ha detto che non sarebbe affatto nel suo stile adoperare questo tipo di comportamento, in seguito ha motivato ulteriormente la sua strategia. La donna ha detto di non voler litigare con nessuno, specie in previsione del fatto che quest’avventura si protrarrà per altri due mesi.

Dopo aver specificato le sue intenzioni, alcuni suoi interlocutori sono sembrati abbastanza in linea con il suo pensiero. Pertanto, adesso non ci resta che attendere la puntata per capire se i protagonisti di questo “complotto” metteranno in atto la loro strategia oppure no. Sicuramente sarà difficile mantenere un profilo basso con i continui punzecchiamenti del conduttore Alfonso Signorini.