Ottime notizie per gli appassionati del talent di Maria De Filippi. Il daytime raddoppia e torna sulla rete ammiraglia

Amici 20: il daytime torna su Canale 5

Per ben sei anni il daytime di Amici di Maria De Filippi è andato in onda su Real Time per uno spazio di quasi un’ora in cui diversi conduttori guidavano il racconto delle vicende dei concorrenti. Il contratto con il canale è scaduto e nessuno ha voluto rinnovarlo.

Per questo motivo la fascia quotidiana del talent quest’anno è stata affidata a Italia 1. Dalle 19 alle 19.25 i telespettatori possono vedere che cosa accade nella scuola e conoscere meglio gli allievi. Tuttavia, in fatto di ascolti, la striscia non ha ottenuto buoni risultati.

Ebbene, questa volta non si dovrà aspettare la fase Serale per poter vedere i ragazzi in onda anche su Canale 5 ma questo avverrà già dal 9 dicembre. Non è una sostituzione ma un doppio appuntamento, sia su Italia 1 che su Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset la fascia pomeridiana andrà in onda per circa dieci minuti dopo Uomini e Donne e prima del Grande Fratello Vip. Non si sa se saranno video inediti o un riassunto della fascia di Italia 1, ma il tempo di attesa è di pochi giorni.

Come ogni anno nel daytime non va solamente in onda quello che i ragazzi fanno nella scuola, ma anche le loro storie personali e i loro momenti di divertimento e di sconforto. Questo è possibile farlo subito questa volta anche perchè i ragazzi sono già in una casa tutti insieme ripresi 24 ore su 24 per via del Covid e per poterli isolare e tenere al sicuro da eventuali contagi.

Il regolamento e la classe

Il regolamento è un po’ cambiato ad Amici 20. I casting sono stati fatti da professionisti e tecnici del canto e del ballo. Poi i professori hanno visto in studio i ragazzi e ognuno ha scelto con chi lavorare. Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa hanno dato un banco a Evandro, Esa, Arianna, Leonardo, Sangiovanni, Aka7even, Daddy, Kika, Letizia, Raffaele. Mentre Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno scelto Rosa, Martina, Giulia, Riccardo e Samuele.

Non ci sarà più una sfida a squadre settimanale ma in ogni puntata ogni concorrente dovrà esibirsi e dimostrare di meritare il suo banco. Ogni professore può proporre una sfida con qualsiasi allievo e può sostituire immediatamente uno dei suoi se non è soddisfatto del suo rendimento.