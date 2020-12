Oroscopo 5 dicembre 2020: tensioni per molti segni, Scorpione cogliete l’attimo

L’Oroscopo del 5 dicembre 2020 prevede una giornata un po’ agitata per diversi segni. Altri, invece, dovranno cogliere al volo le occasioni, come ad esempio lo Scorpione. I Pesci, invece, devono essere meno diffidenti e timorosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piuttosto faticosa per voi. Cercate di mantenere la calma e di evitare le discussioni. Nella serata, invece, ci sarà un miglioramento, ma dipenderà da voi. Se siete in coppia cercate di dedicarvi un po’ di più al partner. Se non lo siete, invece, è il momento opportuno per rispolverare vecchie amicizie.

Toro. Periodo un po’ irrequieto per i nati sotto questo segno. Oggi siete un po’ troppo suscettibili, pertanto, è meglio rimandare i chiarimenti alla prossima settimana. Nel lavoro sentite il bisogno di una pausa. Approfittate del fine settimana per stare un po’ di più con i vostri cari.

Gemelli. Se avete cominciato una relazione da poco, ci sono buone opportunità che essa possa decollare. Cercate di essere più costanti. L’Oroscopo del 5 dicembre vi esorta ad essere più precisi nel lavoro. Tirare troppo la corda non potrà che condurvi verso un unico risultato.

Cancro. Non date troppo peso a quello che dicono gli altri. Non si può piacere a tutti, pertanto, comprendere questo concetto è il primo passo verso la serenità psicologica. In amore vi sentite fortunati e lo siete. Non lasciatevi scappare le occasioni che si stanno presentando.

Leone. Momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi potreste prendere coscienza di alcune emozioni, non siate spaventati. In famiglia potrebbero esserci delle incomprensioni specie con la figura materna. Cercate di mantenere la calma sul lavoro.

Vergine. Il consiglio di oggi è quello di evitare di gran lunga le discussioni. Non siate polemici su questioni di poco conto. In amore potrebbe sorgere qualche incomprensione. Sul lavoro, invece, siete un po’ demotivati. Cercate di ricaricarvi in modo da cominciare la prossima settimana con le energie giuste.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Troppe volte siete spinti inesorabilmente ad attrarre le negatività. Siate più positivi e non createvi problemi dinanzi soluzioni. In amore potrebbero esserci delle novità in arrivo, ma dovete essere predisposti ad accoglierle. Nel lavoro non perdete la concentrazione.

Scorpione. Buone opportunità in arrivo per i nati sotto questo segno. La giornata odierna comincerà in modo energico e vivace, approfittatene per fare le cose che siete soliti rimandare per noia o pigrizia. La giornata è ottima per dedicarvi alla cura della vostra mente e dello spirito.

Sagittario. Questo è il momento opportuno per essere onesti e manifestare i vostri sentimenti. L’Oroscopo del 5 dicembre vi esorta a non tenervi tutto dentro, nel bene e nel male. Dal punto di vista professionale, invece, fate attenzione agli incontri che farete nei prossimi giorni.

Capricorno. Dopo un periodo di alti e bassi, l’amore si accinge a raggiungere un equilibrio. Approfittate della situazione e smettetela di chiedervi il perché di ogni cosa che vi capita. Nel lavoro ci sono delle questioni da risolvere, ma non preoccupatevene troppo adesso, tempo al tempo.

Acquario. Novità in arrivo per voi. Dal punto di vista economico ci sarà uno sblocco, potete tirare un sospiro di sollievo. In campo sentimentale, invece, vi sentite sereni e appagati. Nulla in questo momento può turbare il vostro stato d’animo. Approfittate di questa situazione.

Pesci. I nati sotto questo segno sono soliti diffidare dalle persone che li circondano. Questo è, da un lato, uno strumento di protezione, dall’altro, però, potrebbe portare ad una sorta di alienazione. Non siate troppo rigidi e, soprattutto, non rischiate di perdervi delle situazioni per paura di fallire.