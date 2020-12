GF Vip: un concorrente si è innamorato di Tommaso Zorzi, la confessione (VIDEO)

Un concorrente cotto di Tommaso Zorzi: chi è?

Qualche settimana fa Tommaso Zorzi aveva chiesto espressamente ad Alfonso Signorini di fare entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 un ragazzo omosessuale. La richiesta del rampollo meneghino è dettata dalla voglia di avere un nuovo compagno con cui conversare o addirittura instaurare un rapporto che va oltre all’amicizia.

Il direttore del settimanale Chi aveva promesso al 25enne che entro la fine di dicembre, visto il prolungarsi del reality show, sarebbe arrivato un ragazzo appositamente per lui. Tuttavia, stando a quello che è accaduto in casa, pare che già un inquilino ha perso la testa per l’influencer milanese. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e i video che mostrano cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Giacomo Urtis si è infatuato del rampollo meneghino

Ebbene sì, qualche ora fa Giacomo Urtis che dopo 20 giorni di immunità è diventato concorrente ufficiale, ha confessato a Selvaggia Roma di essersi preso una cotta per Tommaso Zorzi. Il chirurgo dei personaggi dello spettacolo ha chiesto all’influencer romana di non dire nulla in giro.

Avendo una conversazione personale con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, il nuovo gieffino ha fatto una precisazione. Infatti, parlando del suo interessamento per il 25enne, ma anche quello di Selvaggia Roma per Pierpaolo Pretelli, ha detto: “La settimana prossima cambierà tutto. Per te si smuoverà qualcosa, visto che lei uscirà, per me non so“. (Continua dopo il video)

Urtis si è preso una cotta per Tommaso Zorzi #gfvip pic.twitter.com/mHw6CFVMPV — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 4, 2020

Selvaggia Roma spifferare tutto a Dayane Mello

Naturalmente il chirurgio Giacomo Urtis si riferiva al fatto che con molta probabilità Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini abbandoneranno il Grande Fratello Vip 5 già lunedì 7 dicembre 2020. Ma secondo il popolo del web il nuovo gieffino ha sbagliato proprio persona a cui fare delle confidenze private infatti, c’è da ammettere che Selvaggia Roma difficilmente riesce a mantenere un segreto.

Dopo la clamorosa confessione del medico, infatti, l’influencer romana ha vuotato il sacco alla modella brasiliana Dayane Mello, costringendo Urtis a ritrattare tutto quanto. La dichiarazione del chirurgo finirà nelle orecchie di Zorzi e soprattutto quale sarà la reazione di quest’ultimo? Sicuramente Alfonso Signorini ci metterà il suo zampino. Nel frattempo, ecco il video che mostra quanto elencato ora: