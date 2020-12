Uomini e Donne, Gemma Galgani sconvolge Maria De Filippi: “Ne avevo voglia” (VIDEO)

Gemma Galgani cotta di Maurizio?

Da circa undici anni Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del parterre senior di Uomini e Donne, infatti è la veterana di questo Trono. In questo lungo arco di tempo la dama torinese ha avuto numerosi flirt, conoscenze e solo un paio di storie serie, tra cui quella avuta col gabbiano fiorentino Giorgio Manetti che è durata nove mesi.

Di recente, però, l’acerrima nemica di Tina Cipollari sha confessato in trasmissione qualcosa di clamoroso che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La 70enne piemontese lascia di stucco Maria De Filippi

In una recente puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rivelato a tutti i presenti in studio di essersi scambiata un bacio passionale con Maurizio. Ma non è finita qui, infatti la 70enne ha definito la loro come un’armonia fisica. “C’è stato un bacio molto bello e passionale”, ha confessato dama piemontese, scatenando l’immediata reazione della padrona di casa Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, senza giri di parole le ha domandato se abbia perso la testa per il cavaliere.

Anche l’opinionista Gianni Sperti ha domandato la stessa cosa, aggiungendo anche: “Lei non sta bene”. Poco dopo è stato lo stesso 50enne a confermare il bacio con l’ex di Giorgio Manetti. “Era particolarmente euforica, prima di bere e anche dopo. Durante la cena la vedevo come una forza esplosiva, non riuscivo a tenerla ferma. Ci siamo abbracciati e lei mi toccava. Una esuberanza spaventosa. Poi mi ha rubato un bacio molto passionale. Ho avuto tanta voglia di baciarla”, ha dichiarato l’uomo lasciando basiti tutti. (Continua dopo il video)

Tina, Gianni e Maria aprono gli occhi a Gemma Galgani

Tuttavia, sia gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che la conduttrice Maria De Filippi hanno fatto notare a Gemma Galgani che l’iniziativa è stata sua e non dal cavaliere. Infatti, quest’ultimo chiamato in causa sul bacio dato dalla 70enne ha detto che è stata lei a rubarglielo e non è partito da lui.

In pratica, secondo l’ex ballerino di Amici e la vamp frusinate l’interesse della dama torinese verso Maurizio è a senso unico. Una dimostrazione di tutto ciò lo ha dato lui stesso immediatamente dopo quando è scesa per lui Valentina. Anche loro due di sono baciati, in questo caso il cavaliere sembrava essere più preso rispetto a Gems.