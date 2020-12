Il Paradiso delle signore trama 8 dicembre: Silvia ha un malore, Armando si espone per Marcello

La trama della puntata dell’8 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Armando si esporrà molto per aiutare Marcello. Silvia, invece, scoprirà che Federico si è ambientato perfettamente con la nuova famiglia e non potrà fare a meno di sentirsi esclusa.

Complice lo stress e i farmaci che sta assumendo, la signora Cattaneo avrà un malore e Umberto la soccorrerà. Agnese, invece, apprenderà ciò che ha fatto Armando per aiutare Marcello e si preoccuperà moltissimo.

Trama 8 dicembre: Armando aiuta Marcello

Nella puntata di martedì 8 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta si arrabbierà molto con Marcello per averle dato buca all’incontro con Gabriella e Cosimo. Il ragazzo proverà a farsi perdonare inventando una scusa. Purtroppo, le insistenze del Mantovano diventeranno sempre più forti al punto che il giovane non saprà più come fare per mantenere il segreto. Armando, notando il giovane in estrema difficoltà, deciderà di intercedere.

Il capo magazziniere darà al ragazzo i soldi per estinguere il debito con il pericoloso strozzino. Ad ogni modo, questo gesto lo porterà a non avere il denaro necessario per potere acquistare una nuova bicicletta. Agnese scoprirà quanto accaduto e deciderà di fare qualcosa per aiutare il suo amato. La donna organizzerà una colletta con tutte le persone a lei care per riuscire a ricomprare il veicolo ad Armando. Gabriella, dal canto suo, vivrà un momento molto felice.

Silvia ha un malore al Paradiso delle signore

Gli abiti indossati dalle clienti della stilista alla Prima della Scala piaceranno davvero moltissimo, pertanto, in molti si complimenteranno con lei per lo splendido lavoro fatto. Marcello, invece, grazie al supporto di Salvatore riuscirà a farsi perdonare dalla sua fidanzata, che continuerà ad essere ignara di quello che sta accadendo al compagno. Stefania racconterà a Silvia di aver visto Federico in compagnia di Luciano, Clelia e Carletto. La signora Cattaneo comincerà a stare molto male in quanto temerà di essere stata tagliata fuori dalla vita del figlio.

Per tale ragione, la donna avrà un malore e verrà soccorsa da Umberto Guarnieri, il quale la porterà nella sua villa e provvederà a chiamare un dottore. Nell’episodio dell’8 dicembre, inoltre, vedremo che zia Ernesta informerà Federico di quanto accaduto. Il giovane avrà un momento di cedimento e dirà di voler incontrare sua madre. All’ultimo momento, però, il protagonista cambierà idea.