Cecilia Zagarrigo, ex Uomini e Donne, in ospedale per un intervento chirurgico: “Messaggio pericoloso” (FOTO)

Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è andata in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico. La ragazza si è sempre contraddistinta sul web per la sua simpatia e il suo essere fortemente autoironica.

Nelle Instagram Stories tendeva spesso ad ironizzare sui suoi difetti, sia fisici sia caratteriali e il pubblico l’amava per questo. Oggi, però, la protagonista ha deciso di ricorrere alla chirurgia per modificare una parte del suo corpo che ha sempre detestato. La reazione del web è stata spietata.

L’intervento chirurgico di Cecilia Zagarrigo

In queste ore, Cecilia Zagarrigo si è sottoposta ad un intervento chirurgico per aumentare le dimensioni del suo seno. La protagonista ha sempre ironizzato su questo suo dettaglio fisico ed è stata di grande aiuto per tante persone che, come lei, non apprezzano una parte del proprio corpo. Ad ogni modo, anche la Zagarrigo ha ceduto alla tentazione del bisturi ed ha deciso di fare un intervento per cambiare quella parte di sé su cui ha sempre fatto dell’ironia. Ebbene, questa decisione ha sollevato un grosso polverone.

Ieri pomeriggio, Cecilia ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato che avrebbe fatto l’intervento mostrando una foto del suo piccolo seno. Numerose persone, allora, sono intervenute per manifestare la propria opinione in merito a questa scelta. Tra i vari commenti, ci sono state molte persone che hanno condannato, non tanto la decisione di ricorrere alla chirurgia, in quanto ognuno è libero di fare ciò che vuole, quanto lo spettacolarizzare l’evento.

La reazione del web

Diverse persone hanno criticato il suo comportamento dicendo di aver perso quella semplicità e genuinità che la contraddistinguevano. Cecilia Zagarrigo era tra le pochissime influencer che non erano ricorse ad alcun intervento chirurgico. Una fan le ha scritto un lungo messaggio in cui ha detto che, spiattellando ai quattro venti la questione, ha lanciato un messaggio molto pericoloso a tutte quelle ragazze che la seguono, che magari hanno meno anni di lei.

Queste persone potrebbero essere spinte a credere che un difetto estetico possa pregiudicare il valore di una donna. Altri utenti, invece, ci sono andati giù con commenti molto più pesanti in quanto hanno attaccato la Zagarrigo dandole dell’ipocrita. La ragazza, infatti, una volta raggiunta un po’ di notorietà, non sarebbe riuscita a resistere al fascino degli ideali perfezionistici che i media e i social impongono.

https://www.instagram.com/p/CITrgBAnTnh/