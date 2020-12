Uomini e Donne 7 e 8 dicembre non andrà in onda: ecco perché e cosa sarà trasmesso

Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 dicembre, Uomini e Donne non andrà in onda. Il talk show di Maria De Filippi si prende una breve pausa in occasione della ricorrenza della festa dell’Immacolata.

Nonostante quelle di quest’anno siano delle festività un po’ particolari, il programma di Canale 5 non ha voluto rinunciare alla tradizione sospendendo il dating show e lasciando spazio ai consueti film natalizi. Andiamo a vedere nel dettagli quello che verrà trasmesso e quando ritornerà la trasmissione.

Perché Uomini e Donne non va in onda

Stando a quanto riportato dalla programmazione di Canale 5 dei prossimi giorni, Uomini e Donne non andrà in onda nei giorni 7 e 8 dicembre. In occasione della festa dell’Immacolata, l’azienda del Biscione ha deciso di far fare un ponte al programma di Maria De Filippi. Esso tornerà regolarmente in onda, a partire dalle 14.45, mercoledì 9 dicembre. In tale occasione, continueremo ad assistere alle esilaranti avventure dei protagonisti del trono classico e over insieme.

Nell’ultimo appuntamento trasmesso Davide è rimasto spiazzato dalla telefonata della mamma e del fratello. Armando, invece, ha discusso con Lucrezia, mentre Sophie è rimasta piacevolmente colpita dall’esterna con Matteo. Antonio, dal canto suo, ha fatto un discorso molto importante a tutti i presenti in studio in cui si è scusato per gli atteggiamenti che ha assunto nella precedente puntata.

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Ad ogni modo, ad intrattenere il pubblico di Canale 5 nella fascia oraria solitamente dedicata al talk show ci penseranno dei film natalizi. Nello specifico, nella giornata di lunedì 7 dicembre andrà in onda il film Christmas at the palace, che comincerà alle ore 14,45 e terminerà alle 16.20 circa. Successivamente, invece, resta confermato l’appuntamento quotidiano con il resoconto di quanto accaduto al GF Vip. Per quanto riguarda la giornata di martedì 8 dicembre, invece, la messa in onda di Uomini e Donne è stata sostituita dal film Il destino sotto l’albero. Anch’esso verrà trasmesso nel medesimo orario ricoperto dalla trasmissione pomeridiana più seguita di sempre.

Le variazioni principali, in termini di palinsesto, che si verificheranno in questi giorni riguardano solo il programma in questione. L’azienda, infatti, ha deciso di non apportare alcuna modifica a quelli successivi, come ad esempio Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Anche per quanto riguarda la sera non sono state apportate modifiche. Lunedì andrà in onda il Grande Fratello Vip, mentre martedì una partita di Champions League.