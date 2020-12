Dopo DayDreamer andrà in onda Bay Yanlis, in prima serata su Canale 5 con Can Yaman

Can Yaman arriva n Italia con una nuova soap opera

Da qualche anno a questa parte Mediaset ha puntato molto sulle soap opera turche. Prima con DayDreamer – Le Ali del Sogno, proprio come Charry Season – Le Stagioni del cuore, poi l’anno scorso con Bitter Sweet – Ingredieni d’amore, e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima, però, a differenza delle altre che sono andate in onda su Canale 5 solo in estate, sta continuando la programmazione anche in autunno e inverno.

Al momento, le avventure di Can e Sanem continuano ad andare in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, ma soprattutto le fan si chiedono spesso dove e quando potranno rivedere l’attore. A quanto pare, Can Yaman ritornerà presto con una nuova serie tv. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Bay Yanlis, ecco quando andrà in onda su Canale 5

Dopo vari voci circolate sul web, finalmente Publitalia 80 ha dato la conferma. A partire da marzo 2021, in prime time su Canale 5 andrà in onda Bay Yanlis, ovvero Mr Wrong (Signor Sbagliato) nel nostro Paese. Questa soap opera parla di una storia d’amore tra il giovane Özgür Atasoy interpretato da Can Yaman ed Ezgi İnal, impersonato da Ozge Gürel. Quest’ultima, il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla in Cherry Season – Le Stagioni del cuore col fidanzato Serkan Cayoglu e in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore con Yaman.

Stando alle prime anticipazioni, la loro relazione, prenderà al via per caso, tra mille disguidi e numerosi intrighi. Ovviamente non mancheranno le liti ma anche i momenti di passione, rendendo lo sceneggiato molto intrigante.

Mr Wrong differente da DayDreamer – Le Ali del Sogno

Stando agli spoiler, Mr Wrong sarà una soap opera completamente differente da DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti, i personaggi impersonati da Orze Gurel e Can Yaman, avranno una storia totalmente diversa da ciò che il pubblico italiano sta vedendo dallo scorso giugno ad oggi. Infatti, i beniamini della serie tv saranno molto più adulti e maturi.

Il 31enne Yaman impersonerà il ruolo di un Don Giovanni, che non crede assolutamente all’amore e che cambia ragazze ogni sera per via del suo lavoro nel locale ‘La gabbia’. Senza ombra di dubbio anche questo sceneggiato sarà un successo assicurato.