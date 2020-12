Dayane Mello si ritira dal GF Vip ma poi cambia idea dopo una telefonata segreta: ecco cosa le è stato detto

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini abbandonano il Grande Fratello Vip 5

Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ai vari inquilini (tranne Selvaggia Roma, Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Giacomo Urtis) di comunicare se rimanere in casa o no. Ricordiamo, infatti, chr il reality show è stato allungato fino a metà febbraio, quindi, senza incorrere in penali tutti avevano la possibilità di fare una scelta.

La maggior parte di essi hanno accettato di continuare il gioco, ad eccezione di Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. E se il figlio di Alba Parietti ha deciso di uscire dalla casa più spiata d’Italia venerdì stesso lasciando deluso Tommaso Zorzi, l’ex moglie di Flavio Briatore ha optato per farlo direttamente lunedì. Infatti quest’ultima prima di andare via trascorrerà delle ore insieme in Cucurio con l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Mentre Dayane Mello alla fine ha clamorosamente cambiato idea dopo aver ricevuto una chiamata in confessionale.

Dayane Mello canbia idea dopo una telefonata

Durante la serata Alfonso Signorini ha provato a convincere tutti a rimanere al Grande Fratello Vip 5. Ma rispetto agli altri tre, con Elisabetta Gregoraci ha avuto un faccia a faccia scatenando la rabbia del popolo del web. Infatti, sui vari social network si sono viste delle lamentele nei confronti del direttore del magazine Chi accusando di disparità.

Per quanto riguarda Francesco Oppini, il conduttore ha fatto leggere alcuni tweet che parlavano bene di lui, mentre a Dayane Mello ha dato l’opportunità di parlare al telefono, ovviamente in privato e nel confessionale, con la sua ex suocera, ovvero la madre di Stefano Sala. Cosa si saranno dette le due donne?

Dayane Mello svela a Zelletta il contenuto della telefonata

A svelare il contenuto della telefonata al Grande Fratello Vip 5 è stata la stessa Dayane Mello. Infatti, dopo la lunga diretta su Canale 5, parlando con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta, la modella brasiliana ha confessato cosa le ha comunicato la sua ex suocera al telefono.

“Mi ha detto c’è un disastro fuori e mi ha chiesto di restare in casa, mi ha fatto un po’ ragionare e mi ha detto un po’ di cose belle. Mi ha detto che sta uscendo il mio carattere e che ho molti sbalzi d’umore, ma mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto ‘Dayane, manca un mese e mezzo siamo già a dicembre‘”, ha asserito l’ex compagna di Stefano Sala.