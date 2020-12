Elisabetta Gregoraci vuota il sacco sull’accordo con Briatore: “Non dobbiamo subito introdurre nessun partner a nostro figlio Nathan”

Elisabetta Gregoraci frenata al GF Vip 5, per quale motivo?

Da quando Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 è apparsa frenata, in particolare nella sua amicizia speciale con l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Qualche settimana fa, addirittura, durante la notte la soubrette calabrese ha parlato in codice con il 25enne che venerdì ha rivisto il fratello Giulio, alludendo a ragioni esterne che le impedirebbero di viversi in pieno tale rapporto.

Sul web, a distanza di anni è riapparso uno scoop lanciato dallo stesso Alfonso Signorini. In pratica, il direttore del magazine Chi ospite a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti rese noto l’esistenza di un contratto tra la 40enne e l’ex marito Flavio Briatore.

Lo scoop di Gabriele Parapiglia

A tal proposito, il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia durante una diretta a Casa Chi ha affrontato di nuovo l’argomento. Infatti, dopo aver confessato al popolo del web di aver parlato con Flavio Briatore, ha detto cosa prevede il famoso accordo post matrimoniale. “Ho parlato con Briatore. So che quello che sto dicendo corrisponde a reale. Il contratto c’è ed è un contratto pre matrimoniale con diverse clausole. Questo contratto è a tutela in primis di loro figlio Nathan Falco”, ha dichiarato il professionista su internet.

Quest’ultimo ha continuato così: “Quello che vi dirò ora è quello che probabilmente ha confessato Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo nel gioco di mani fatto qualche notte fa. In pratica c’è scritto che sia Flavio che Elisabetta Gregoraci non possono portare a conoscere nessuno al figlio, a meno che non sia una storia duratura”.

Elisabetta Gregoraci ammette che c’è un accordo con Flavio Briatore

Venerdì sera al Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci ha smentito la presenza di un contratto post matrimoniale con Flavio Briatore che le impedisce di avere una nuova storia d’amore. Tuttavia la gieffina calabrese ha successivamente confermato quanto detto da Gabriele Parapiglia.

Rivolgendosi ad Alfonso Signorini, la 40enne ha detto: “Guarda, sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda Alfonso. Così posso rispondere in maniera tranquilla e milioni di spettatori possono ascoltarmi. Assolutamente non c’è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita. Quindi questa è una cosa falsa che c’è in giro. L’unica cosa che c’è, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e lui ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito introdurre nessun partner a nostro figlio Nathan. Solo questo, ma non c’è altro”.