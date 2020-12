GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera Giulia Salemi in diretta: “Frena la mula, lo hai voluto tu”

Alfonso Signorini riprende Giulia Salemi

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì scorso è partito immediatamente con un acceso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. A quel punto, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto alle dirette interessate se si sono chiarite dopo la lite verbale. Di conseguenza l’ex fidanzata di Francesco Monte ha detto di essere rimasta molto delusa nell’essere passata come una approfittatrice e una che corre dietro ai mariti sposati per via delle confessioni fatte dalla soubrette calabrese.

Quest’ultima, infatti, nella casa di Cinecittà ha affermato che l’influencer italo-persiana chiamava Flavio Briatore per avere delle cene gratis, hotel e tanto altro. “Mi è dispiaciuto che in prima serata si è parlato di queste cose becere…””, ha detto la ragazza. Affermazione che non è piaciuta per nulla al direttore del settimanale Chi che non ha perso a rimproverarla in diretta: “Saranno becere, ma è un argomento del GF ed è giusto discuterne…Hai scelto tu di venire qua e di non andare al National Enquired…Frena la mula…Mi fa davvero specie…”.

L’influencer italo-persiana replica a Signorini

Ovviamente, Giulia Salemi non è rimasta a guardare e si è ribellata all’attacco diretto da parte di Alfonso Signorini. Infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha immediatamente replicato così: “Alfonso dai…Non iniziare…Sto solo dicendo che aver parlato di questo argomento con certi toni non va bene…”.

A quel punto il conduttore del reality show ha incalzato l’italo-persiana, facendo presente che Elisabetta Gregoraci ha confessato più volte che l’avrebbe incolpata di aver inviato dei messaggi a Flavio Briatore quando ancora non si erano separati, quindi a tutti gli effetti moglie del noto imprenditore. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha risposto in questo modo: “Si, ho mandato quei messaggi perchè la mia conoscenza con Elisabetta non era approfondita…”.

Il parere di Selvaggia Roma su Elisabetta e Giulia

Dopo il botta e risposta con Giulia Salemi, Alfonso Signorini ha chiesto un parere anche a Selvaggia Roma. Un’opinione sulla discussione scoppiata in questi ultimi giorni tra Elisabetta Gregoraci e l’influencer italo-persiana.

A quel punto l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha preso le parti della Salemi, affermando di aver trovato per nulla carino il fatto che l’ex moglie di Flavio Briatore abbia fatto passare male la gieffina: “Poi lancia sempre queste frecciatine…”.