Alfonso Signorini ruba il posto di Federica Panicucci: la conferma da Mediaset

Alfonso Signorini prende il posto di Federica Panicucci

Qualche giorno fa Il Fatto Quotidiano aveva messo in giro un rumor che riguarda il Capodanno di Canale 5. In pratica, l’indiscrezione diceva che Federica Panicucci sarebbe stata sostituito da Alfonso Signorini una serata speciale del Grande Fratello Vip 5. Ovviamente tale voce ha lasciato tutti a bocca aperta visto che un po’ fi tempo fa la stessa conduttrice toscana aveva annunciato sul suo profilo Instagram che l’ultimo dell’anno sarebbe regolarmente andato in onda.

A distanza di qualche settimana è arrivata la conferma da parte del portale web Tv Blog. A quanto pare i vertici di Mediaset abbiano preso una decisione definitiva: il GF Vip 5 in onda giovedì 31 dicembre 2020 di Capodanno in musica con la Panicucci. Sul blog in questione di legge: “Siamo venuti a conoscenza che il veglione di San Silvestro su Canale 5 sarà animato proprio da Alfonso Signorini insieme alla sua amata truppa di concorrenti del Grande Fratello Vip 5…”.

Niente Capodanno in musica, al suo posto il GF Vip 5

Sempre sul portale TvBlog, dopo aver reso nota la decisione da parte di Mediaset di sostituire Federica Panicucci con Alfonso Signorini, ha anche scritto il Capodanno del Grande Fratello Vip 5 Vip verrà trasmesso alle ore 21 circa. In pratica, immediatamente dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Inoltre, il noto blog ha riportato pure che in tale appuntamento in studio saranno presenti il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Evitando di andare in onda con una sola diretta dalla casa più spiata d’Italia come era accaduto qualche anno fa.

Il GF Vip 5 di Alfonso Signorini sfida Amadeus e L’Anno che verrà

È se praticamente è arrivata la conferma ufficiale della sostituzione di Federica Panicucci e il suo Capodanno in musica col GF Vip 5 con Signorini, ora il popolo del web si è chiesto qualcosa. Infatti, tanti hanno il dubbio che la scelta dei vertici Mediaset possa rivelarsi non vincente.

Ricordiamo che alla concorrenza, ovvero su Rai Uno, ci sarà nuovamente Amadeus con il suo tradizionale L’Anno che verrà. Un programma che ogni anno fa degli ascolti più che soddisfacenti. Il reality show di Canale 5 riuscirà ad avere la meglio sulla prima rete? Chi si aggiudicherà la serata, il direttore di Chi oppure il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno?